Luitingo se somete a una serie de tratamientos estéticos

Natalia Sette 23 ENE 2026 - 18:33h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' acude a un centro de estética para realizarse una serie de tratamientos

Luitingo comparte una romántica foto junto a su novia, con la que ha rehecho su vida sentimental tras romper con Jessica Bueno

Luitingo continúa inmerso en una etapa de cambios y renovación personal. Tras su ruptura mediática con Jessica Bueno, el músico sevillano ha decidido centrarse en sí mismo y en todo aquello que le hace bien, tanto a nivel emocional como físico. Con sus proyectos musicales avanzando y una relación estable con su chica , el exconcursante de ‘GH VIP’ se somete a una serie de tratamientos estéticos para seguir mejorando su imagen.

No es la primera vez que Luitingo pasa por una clínica estética, hace unos meses se retocaba los labios y mostraba el resultado a través de sus redes sociales. Ahora, ha ido a su centro estético de confianza para realizarse una serie de tratamientos en la cara y en el cuerpo. “Me voy a hacer la presoterapia”, ha comenzado anunciando a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La presoterapia ofrece muchos beneficios como mejorar la circulación y el drenaje linfático, reducir la retención de líquidos y aliviar piernas cansadas, moldeando la figura y ayudando a la recuperación muscular. Además de este tratamiento corporal, el sevillano se ha sometido a varios procedimientos faciales. “Me está haciendo una limpieza hydrafacial y me está dejando la cara peor que la tenía”, ha dicho entre risas.

Durante toda la sesión de tratamientos, el humor característico del cantante ha estado presente. “Máquina de oxígeno, luz led y mascarilla, voy a salir con la cara de otro”, ha asegurado divertido en una foto donde se ve claramente qué es lo que se está haciendo. Una divertida imagen que comparte con sus seguidores, siempre partícipes de cada paso que da el andaluz.

Una vez más, Luitingo demuestra que está decidido a pasar página, mimarse y seguir adelante. Todo este cambio estético viene también acompañado de un cambio interior. Después del complicado momento que pasó tras su salida de 'GH VIP', sometido constantemente al escrutinio público, el influencer está ahora únicamente centrado en las cosas que más feliz le hacen. Pasar tiempo con su pareja, sacar música nueva, cuidarse a sí mismo y compartir todo sus avances con una comunidad de fans que siempre lo ha apoyado.