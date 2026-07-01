El susto de Ana López en el aeropuerto y su necesidad por volver a casa

Natalia Sette 01 JUL 2026 - 18:31h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sufre varios contratiempos antes de su viaje de regreso a casa y se pone muy nerviosa

Ana López se somete a una blefaroplastia y enseña el resultado

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Ana López ha vivido uno de los momentos más tensos, caóticos y estresantes de los últimos meses justo cuando más necesitaba mantener la calma. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que recientemente se sometía a una blefaroplastia , ha compartido con sus seguidores el susto que se ha llevado al ver cómo no podía volver a su casa.

Tras pasar unos días desconectada en una divertida despedida de soltera en Ibiza junto a su grupo de amigas, la valenciana iniciaba el viaje de vuelta a casa sin imaginar la pesadilla que le esperaba en el aeropuerto. El nerviosismo de la creadora de contenido estaba completamente justificado debido a su necesidad de volver a Valencia por una operación que le van a realizar a su madre.

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“Casi no vuelo porque no llegaba el DNI”, ha comenzado desvelando a sus seguidores con el corazón en un puño. “Necesitaba coger ese avión de vuelta, a mi madre hoy la operan y quiero estar”, ha explicado con angustia, visibilizando la urgencia que tenía por aterrizar cuanto antes. El origen del problema se debió a un despiste monumental de ella y su pareja, Borja González.

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Esto evidencia el cansancio acumulado que arrastra la pareja tras compaginar el cuidado de su hijo Luca con sus respectivas agendas. “Mi cabeza y la de Borja ya no están para viajar, necesitamos un reseteo”, ha reconocido. Y es que los acontecimientos se desencadenaron de forma atropellada: “Ayer le dejé a Borja el DNI y esta mañana se ha ido a Madrid para volar a Estados Unidos y me quedé sin”, ha explicado.

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Ante la posibilidad real de no poder volver a casa, el pánico se apoderó de ella: “Me dio una taquicardia”, ha confesado. “Podía volar con el carnet de la DGT pero no lo tenía. Me lo tramitó todo mi gestora en 15 minutos”, ha contado aliviada una vez aterrizó y todo estuvo solucionado.

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Por si esto fuera poco, los contratiempos no han venido solos en este accidentado viaje. Borja también se terminó olvidando la maleta en la cinta del aeropuerto y, para colmo, el vestido que Ana había elegido para la inminente boda de su amiga Marieta, que se casa este viernes 3 de julio en Toledo, tampoco ha llegado a tiempo. Una sucesión de catastróficos sucesos que la han puesto muy nerviosa, pero que ya quedan en un segundo plano tras conseguir su gran objetivo: estar al lado de su madre en el quirófano.