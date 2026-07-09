Keyla, de ‘La isla de las tentaciones’, pasa por quirófano para solucionar un complejo

Natalia Sette 09 JUL 2026 - 18:27h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a una operación quirúrjica, dando un gran paso en su transición

Keyla Suárez, de ‘LIDLT’ actualiza el estado de su calva tras ponerse en manos de profesionales

Compartir







Keyla Suárez continúa compartiendo con total naturalidad cada uno de los pasos que está dando en su transición. Tras haber preocupado a su comunidad de seguidores por un alarmante problema de salud capilar , la que fuera la soltera favorita de Adrián Blanch en ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido dar un paso crucial en su transición. La influencer ha pasado por el quirófano para solucionar uno de sus mayores complejos.

La influencer anunció hace unas semanas que se iba a someter a una glotoplastia , una intervención diseñada para elevar el tono de la voz y hacerla más aguda, reduciendo la longitud de las cuerdas vocales. Esta decisión responde a un profundo complejo que la canaria arrastraba desde la adolescencia.

Según confesó de lo más honesta, llevaba toda la vida fingiendo la voz al hablar en público para sentirse cómoda, hasta el punto de hacerse daño en la garganta. Aunque estuvo a punto de dar el paso hace tres años, prefirió madurar la idea. Al ver que no lograba identificarse con sus cuerdas vocales, Keyla puso rumbo a su esperada cita médica.

Fiel a su costumbre de documentar su vida, la creadora de contenido subió un ‘vlog' del día previo a la operación, viajando desde Gran Canaria hasta Marbella, lugar donde se encuentra el especialista médico que elegió para la ocasión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Horas más tarde, queriendo restar tensión al momento, compartió otro vídeo báilando divertida ya vestida con la bata quirúrgica. Además, aprovechó para recordar una fecha muy especial: “Hoy ya cumplo 7 años desde mi vaginoplastia, y mi regalo este año es una feminización de voz”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras salir de la sala de operaciones y una vez pasado el momento más crítico, Keyla recurrió a sus ‘stories’ de Instagram para tranquilizar a sus fieles seguidores. “Chicas, estoy fuera. Han sido 3 cirugías en 1, ahora estoy algo borrachilla”, ha anunciado con humor debido a los efectos de la anestesia.

“Hermanas, estoy muy emocionada por todo el amor que me están mandando. De verdad, sabiendo el hate que se mueve por las redes, no esperaba que la ola de amor fuera a ser tan grande”, ha agradecido conmovida. Respecto a su estado físico actual, ha detallado: “Estoy molesta, pero bien. Luego les subiré el vídeo de ayer, aunque me lo tomaré con paciencia porque estoy aún recuperándome”.

Para finalizar, Keyla Suárez ha prometido a su comunidad que contará todos los detalles con mayor profundidad una vez esté más recuperada. “Me preguntan mucho por lo que tengo en la nariz y ya les contaré bien pero, al final fueron 3 cirugías”, ha concluido feliz de por fin tener la voz con la que siempre había soñado.