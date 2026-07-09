Lidia González 09 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa su opinión sobre las palabras de Gerard Arias y desvela si ha tenido contacto con él tras su polémica con Christian

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Durante la última semana, Mar Ruiz se ha visto envuelta en un cruce de declaraciones entre dos personas y ha decidido romper su silencio al respecto. Después de contar todos los detalles sobre su situación sentimental actual, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la polémica entre Christian y Gerard Arias. La influencer se sincera sobre lo que ha pasado y no tiene reparos a la hora de dar su opinión. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Me habéis preguntado mucho”, comienza admitiendo la creadora de contenido. Gerard Arias se sentaba en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ hace unas semanas y admitía que la mallorquina era quien más le había llamado la atención de la última edición del reality. El exconcursante de ‘Supervivientes’ no se cortaba nada a la hora de declararse públicamente, admitiendo que le parecía “guapísima” y que les saldrían “unos niños guapísimos”.

A raíz de estas declaraciones, Christian y Gerard Arias han protagonizado un cruce de declaraciones en las redes sociales en las que se han dicho cosas como “penoso” o “ridículo”. Ahora, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ da un paso al frente para confesar qué le parecen las palabras de Gerard. Además, la creadora de contenido desvela si ha tenido contacto con él tras todo lo que ha ocurrido. ¡Dale al play y descubre lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!