Lidia González 01 JUL 2026 - 16:09h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si tiene la puerta abierta a una reconciliación con Christian

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Mar Ruiz no solo ha entrado en los detalles de su reciente ruptura, sino que también ha querido explicar cómo se encuentra en la actualidad y qué momento está atravesando. Después de sincerarse sobre su vida sentimental actual, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del cambio de actitud de Christian. La influencer explica nota arrepentimiento por su parte y confiesa si está dispuesta a volver con él tras lo que ha pasado entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“He tenido que dejarle para que se diese cuenta”, comienza asegurando la creadora de contenido. La mallorquina asegura que su decisión “le pilló por sorpresa” y que no se lo esperaba para nada. Ahora que ha pasado un poco de tiempo, la Mar Ruiz desvela cómo está viviendo Christian su separación: “Ha estado luchando, quiere volver a toda costa”. Por su parte, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hablado de su profesión antes de su salto a la fama, aclara si sigue enamorada de él y confiesa si tiene la puerta abierta a una reconciliación.

La exparticipante de ‘LIDLT’ se derrumba al hablar de su ruptura con Christian

Mar Ruiz ha tomado la decisión de romper su silencio para explicar todos los detalles sobre lo que ha ocurrido con su expareja. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al hablar de su ruptura con Christian. Sin poder contener la emoción, la creadora de contenido se sincera para explicar cómo llegó a esa situación límite y cómo fue el momento en el que tomó la decisión.

Mar Ruiz desvela cuál es su relación real con sus compañeras de ‘LIDLT’

Durante toda la emisión de ‘La isla de las tentaciones’, ha sido muy comentada la relación entre todas las participantes del reality y ha llegado el momento de que Mar Ruiz se pronuncie al respecto. La influencer da un paso al frente y desvela cuál es su relación real con sus compañeras. Además, la creadora de contenido habla sobre la importante decisión que ha tomado respecto a ellas y se sincera por completo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado sobre esta situación, en exclusiva, para Mediaset Infinity!