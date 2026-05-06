Natalia Sette 06 MAY 2026 - 19:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el problema que lleva meses afectándole y que ha interferido incluso en su trabajo

Marina García tiene un incidente con el coche y le echa la culpa a Jesús Sánchez

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Marina García se ha abierto como nunca para contar un problema que tiene desde hace algunos meses que le está afectando incluso a su trabajo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, tras el susto que tuvo hace unos días relacionado con su salud, se sincera con sus seguidores y explica cómo se siente.

Si por algo se caracteriza Marina es por ser siempre muy honesta con su comunidad. Nunca ha tenido reparo en hablar con honestidad de su relación con Jesús , sus bajones emocionales o sus fallos laborales. Ahora, ha hablado abiertamente sobre cómo se siente al dedicarse a la creación de contenido y estar continuamente delante de una cámara. “Hay una cosa que me lleva pasando desde hace unos meses, y quería comentarlo con vosotrxs”, ha comenzado diciendo.

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El shock ha llegado cuando ha escrito lo siguiente: “Me tengo absolutamente aborrecida, pensareis que es una chorrada, pero me grabo tanto cada día que no soporto ya verme la cara”. Unas declaraciones bastante duras que ha querido compartir buscando comprensión por parte de sus seguidores.

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La propia Marina asegura que es algo que lleva tiempo trabajando pero aún así le cuesta mucho. “Esto es algo que os juro que trabajo internamente, y es algo que tengo que aprender a controlar mejor”, ha continuado escribiendo. Ha buscado formas de evitar sentirse así aunque muchas veces es complicado llevarlas a cabo. “Intento estar un día sí otro no cogiendo el móvil, pero no siempre puedo, tengo trabajo y campañas que grabar”, ha dicho con honestidad.

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A raíz de estas declaraciones, la influencer desvela cómo esto que siente le ha afectado al trabajo directamente. “De ahí mi dejadez en YT y en otras plataformas. Imaginaros hasta qué punto puede llegar la cosa, pienso que sera algo temporal, que se me pasará, o eso creo”, ha terminado diciendo. La andaluza seguirá esforzándose para que estos pensamientos le afecten lo menos posible en su día a día.

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Después de estar consiguiendo muchos logros a nivel profesional, lo último que quiere es que su cabeza le afecte negativamente a su trabajo. Conociéndola, en las próximas semanas volverá a actualizar a sus seguidores sobre cómo se encuentra.