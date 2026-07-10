Lorena Romera 10 JUL 2026 - 11:15h.

La influencer comparte las imágenes de su primera inyección como parte de su proceso de estimulación para su tratamiento de fertilidad

Adara Molinero y Vicente Romero anuncian importantes novedades en su proceso para convertirse en padres

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Adara Molinero ha comenzado su tratamiento de reproducción asistida para cumplir su sueño de ser madre junto a Vicente Romero. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' y su pareja han recibido luz verde para poder dar este primer paso y comenzar su tratamiento de fertilidad. Lejos de idealizar esta etapa, la también exconcursante de 'Supervivientes' ha querido plasmar la realidad y el sufrimiento que le ha supuesto este momento, compartiendo con sus seguidores unas imágenes que transmiten la dureza del proceso.

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En el vídeo que la madrileña, de 33 años, aparece compungida, sentada sobre su cama y con los ojos entrecerrados. A su lado, su pareja, encargada de inyectarle el medicamento pertinente que da comienzo a ese camino para lograr el embarazo que tanto ansían. Ella, haciendo gestos de dolor, y evidenciando cierto miedo, se deja pinchar y, una vez pasada la inyección, se echa a sus brazos para que él la abrace con ternura.

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Un momento muy difícil para ambos, pero también muy especial: "Comienza la búsqueda de nuestro mayor sueño". También, a través de sus stories de Instagram, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' le ha contado a sus seguidores que el momento "ha sido muy fuerte" para ella.

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Este inicio de su proceso de estimulación para su tratamiento de fertilidad llega tras semanas de incertidumbre y de preparación médica. Fue a finales del pasado mes de junio cuando anunció que ya se había realizado todas las pruebas pertinentes y las analíticas necesarias en su clínica de fertilidad. Tras una espera que se les ha hecho demasiado larga, la pareja compartía hace apenas unos días la novedad más importante del proceso: ya tenían fecha para comenzar.

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Una día clave que ha llegado ahora con esta primera inyección, marcando el punto de partida en su camino para convertirse en padres. Consciente de lo importante que es de visibilizar este tipo de procesos, Adara Molinero ha decidido hacer partícipes a sus seguidores de su nueva realidad a través de su perfil de Instagram, donde ha celebrado que por fin "comienza la búsqueda" del que ahora mismo es su "mayor sueño".