Lorena Romera 10 JUL 2026 - 10:02h.

El colaborador se ha dirigido públicamente al argentino tras la polémica por esquivar pedirle matrimonio a Violeta Mangriñán

La ex de Suso Álvarez se defiende tras las críticas por su comentario sobre la boda con Marieta

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El eterno debate sobre si Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio darán finalmente el paso de pasar por el altar ha sumado un nuevo protagonista. Suso Álvarez ha decidido intervenir en una de las dinámicas más virales de las redes, mándole un mensaje público al argentino que ha revolucionado a los seguidores de la pareja.

Para entender el contexto de esta historia, hay que recordar que Violeta y Fabio llevan meses jugando al ¿despiste? con su compromiso. Se trata de un código interno entre la pareja: ella 'simula' insistirle con la petición de matrimonio y él responde esquivando el tema o echando balones fuera.

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Este "juego" recurrente tiene a una gran parte de su comunidad completamente enganchada en redes, animándoles a darse el 'sí, quiero' y a celebrar su amor por todo lo alto. Eso sí, en ocasiones la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' ha recibido oleadas de hate por utilizar este pretexto para hacer publicidad.

Sea como fuere, la influencer valenciana siempre que tiene oportunidad aprovecha para dejarle caer a su chico las ganas que tiene de vestirse de banco. Precisamente en una de estas últimas publicaciones sobre su tira y afloja, Suso Álvarez ha aprovechado para romper una lanza en favor del matrimonio.

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El colaborador, que acaba de vivir en sus propias carnes lo que significa dar el 'sí, quiero' tras su reciente boda con Marieta, ha aprovechado su experiencia para mandarle un consejo al cantante. "Fabio, te recomiendo que te cases con tu futura mujer, lo vais a disfrutar mucho y seréis muy felices", ha escrito en el muro de Instagram de Violeta.

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Unas palabras con las que el catalán, desde la felicidad de su recién estrenado matrimonio, anima al artista a dar el paso definitivo. Un gesto al que Violeta Mangriñán ha reaccionado, mandándole un mensaje de enhorabuena por su enlace: "¡Me alegro mucho por vosotros, Suso! Ojalá seáis muy felices".

Por el momento, Fabio Colloricchio no ha respondido a las palabras de Suso Álvarez. Al menos, de forma pública.