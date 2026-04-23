Natalia Sette 23 ABR 2026 - 12:26h.

La influencer habla abiertamente sobre su situación actual y confiesa el motivo por el que no se ha desplazado hasta Sevilla

Tamara Gorro reaparece cojeando tras alertar sobre su estado de salud con un comunicado

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Tamara Gorro está pasando por un momento delicado de salud a pesar del momento tan dulce que está viviendo a nivel personal. Su relación con Cayetano Rivera parece ir viento en popa y ella no puede estar más feliz por ello. Sin embargo, sus fans esperaban verlos juntos en la Feria de Abril en Sevilla y no ha sido así. La modelo explica ahora por qué no han acudido al evento del mes.

Aunque sigan sin publicar nada juntos en redes sociales, intentando mantener su privacidad como pareja, ya no se esconden. Hace unas semanas se fueron de escapada romántica y ahora sus seguidores querían verlos vestidos de flamencos. Sin embargo, el estado de salud de la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha impedido que se desplace hasta Sevilla.

“A la Feria de Abril no voy aunque me hubiese gustado ¿eh? Jo, y vestirme de flamenca, que todo el mundo va tan guapa que es que ya no sabes ni qué ponerte, pero no, no, no. Este año no puede ser”, ha comenzado diciendo ante las cámaras de Europa Press. Y es que este año le ha pillado en un mal momento, muy liada con el trabajo, la familia y las pruebas médicas.

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De hecho, ella misma ha compartido que esta misma mañana tenía una analítica de sangre. “Si en la próxima hora nos encontramos por la calle y me ves con cara de seta, no es que sea borde, simplemente tengo una analítica”, ha escrito con un toque de humor junto a una foto de ella. Aún así, ante las cámaras de la prensa ha asegurado estar bien. “Estoy bien. ¿Para qué decir mal?", ha declarado con su característico optimismo.

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Aunque no está tan mal como hace unas semanas, asistir a la Feria le fue imposible. La prensa ha querido saber si le hubiera gustado estar allí con Cayetano y posar juntos ante las cámaras. “Un posidato…Pero bueno este año no, el año que viene será, lo importante es estar bien”, ha concluido con una gran sonrisa. Tamara Gorro se queda con su última visita a Sevilla hace algunos días, dónde disfrutó de su familia y de la bonita ciuudad.