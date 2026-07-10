Unai Simón es uno de los porteros de la Selección española más desconocidos alno compartir casi detalles de su vida privada

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Es uno de los jugadores de la Selección española más discretos, más desconocidos y cuya vida priva intenta mantener más al margen. A sus 29 años, el futbolista vitoriano se ha convertido en uno de los talismanes de La Roja en este Mundial 2026. Nacido el 11 de junio de 1997 en la localidad alavesa de Murguía, muy cerca de Vitoria-Gasteiz, Unai Simón creció en un entorno donde el deporte formaba parte de la vida cotidiana.

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Por eso, desde muy pequeño mostró interés por el mundo del fútbol y comenzó a jugar en equipos de su entorno antes de incorporarse a la cantera del Athletic Club.

Trayectoria deportiva

Antes de alcanzar el primer equipo defendió la portería del Basconia y del Bilbao Athletic, donde adquirió experiencia y fue demostrando unas cualidades que llamaban la atención de sus entrenadores. Sus reflejos y su personalidad bajo los palos hicieron que el club confiara en él para dar el salto al fútbol profesional.

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La oportunidad definitiva llegó en 2018. Tras varios cambios en la portería del Athletic, Unai Simón debutó con el primer equipo. Desde entonces se consolidó como el portero titular del club vasco, convirtiéndose en uno de los referentes del vestuario.

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Su crecimiento en el Athletic le abrió también las puertas de la Selección española. Después de representar al país en distintas categorías inferiores, recibió la llamada de la selección en 2020. A partir de ese momento, Unai Simón se convirtió en el guardián de La Roja.

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Durante la Eurocopa disputada en 2021 protagonizó actuaciones muy destacadas que ayudaron a España a alcanzar las semifinales del torneo. Con el paso del tiempo, Unai Simón afianzó su condición de portero titular de España y fue uno de los jugadores más destacados en los siguientes torneos internacionales. Su seguridad bajo los palos y su elegante liderazgo le permitieron ganarse la confianza de sus compañeros.

Formación académica y vida familiar

Más allá del fútbol, Unai Simón también ha concedido importancia a su formación académica. Durante un tiempo comenzó estudios universitarios de Fisioterapia. Sin embargo, decidió cambiarse de carrera y orientar su formación hacia Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Por su parte, su entorno familiar ha sido otro de los pilares fundamentales en su desarrollo. Su padre es un antiguo agente de la Guardia Civil y su madre ha trabajado como agente de la Ertzaintza.

El propio futbolista ha reconocido en distintas entrevistas la importancia que ha tenido su familia durante toda su carrera, especialmente en los momentos de mayor presión deportiva.

Vida amorosa

Uno de los aspectos que más llama la atención es la discreción con la que gestiona su vida privada. A diferencia de otros futbolistas, apenas comparte detalles personales y evita convertir su intimidad en un asunto público. Él mismo desvelaba en una entrevista con 'COPE' el motivo por el que no tenía redes sociales e intentaba mantener su vida privada al margen del foco público.

"Estoy al margen de ellas, no les encuentro ningún beneficio. No es de mi agrado exponerme ante los medios. No soy una persona muy extrovertida. Prefiero exponerme a 60.000 personas en un campo que a 10 periodistas”, explicaba el futbolista vasco al medio de comunicación anteriormente citado.

Lo poco que se conoce de su vida privada ha sido desvelado por él mismo. En la misma entrevista anteriormente citada, el futbolista confirmaba que tenía novia, pero prefería mantener en privado su identidad: “Tengo un grupo de amigos muy sano al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya”.

El guardián de La Roja

Además, Unai Simón ha procurado mantener una vida muy ligada a sus raíces. Continúa mostrando un fuerte vínculo con Murguía, el lugar donde creció y donde encuentra la tranquilidad para desconectar del fútbol. Lejos del ruido mediático, suele regresar siempre que su agenda se lo permite.

Mientras continúa defendiendo la portería del Athletic Club y de la selección nacional, el guardameta alavés sigue escribiendo una carrera que ya ocupa un lugar destacado en el fútbol español.

Y es que el portero del Athletic Club lleva sin encajar gol en un Mundial desde que lo hiciera el japonés Ao Tanaka en el minuto 51 del tercer partido de la fase de grupos de Qatar 2022. Antes de superar a Zenga, sobrepasó la mejor marca en la selección que estaba en poder de Iker Casillas que acumuló 476 minutos entre el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en un partido donde tampoco tuvo que hacer ninguna parada.