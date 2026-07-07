Mikel Merino se ha convertido en el centrocampista que ha derrotado a Portugal: "Pensaba que no iba a ir al Mundial"

Los aficionados de la selección española, de la tensión a la euforia con el gol de Mikel Merino para pasar a cuartos del Mundial: “Hemos sufrido más de la cuenta”

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Mikel Merino se ha convertido en la persona más aplaudida y vitoreada en España este lunes tras marcar el gol del triunfo de la Selección ante Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. Con su gol, el centrocampista español hacía que La Roja derrotase a Portugal y volviese a posicionarse como una de las selecciones favoritas de todo el Mundial 2026.

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Una vez finalizado el partido, el deportista confesaba que este gol le ha permitido eliminar de su mente "los recuerdos de aquellas noches duras" que pasó durante la lesión, que le hicieron pensar que "no iba a formar parte" del equipo en el torneo. "Se te va la mente a los recuerdos de aquellas noches duras donde pensaba que no iba a formar parte de este equipo y me siento orgulloso de mi mismo por todo lo que he peleado, por darle la vuelta a una situación tan difícil. Tienes que aguantar ciertas críticas, pero es parte del fútbol, es parte de la vida y todo eso me hace más fuerte para ir a celebrarlo mucho más", afirmaba el goleador ante Portugal a los medios de comunicación en zona mixta.

Lola Liberal, su gran apoyo

Nada más arrancar el 2026, el del Arsenal tuvo que pasar por el quirófano debido a una fractura por estrés muy rara e inusual en una zona interna del pie derecho, sufrida inicialmente a finales de enero en un partido contra el Manchester United. Afortunadamente, el deportista de élite consiguió recuperarse de la intervención y ahora juega junto a la Selección en este Mundial 2026.

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Durante sus meses de recuperación, uno de los principales apoyos de Mikel Merino fue su mujer Lola Liberal. Él mismo confesaba cómo afrontó esta recuperación junto al apoyo de su pareja en una entrevista con 'La Razón'.

"El saber que tenía una lesión muy dura e importante, que podía hacer que me perdiera un sueño de niño, pero lo más importante de mi vida estaba en casa cada día que volvía de entrenar y era mi mujer con mi precioso hijo. Es algo que no es comparable con nada", relataba el deportista el medio de comunicación.

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A diferencia de otras parejas relacionadas con el mundo del deporte, tanto Mikel Merino como Lola Liberal han preferido mantener un perfil bajo. Aunque en algunas ocasiones comparten momentos de su vida a través de las redes sociales o aparecen juntos en determinados actos públicos, la pareja ha evitado convertir su relación en un foco constante de atención.

Su familia y Mateo, su único hijo

Mikel Merino nació el 22 de junio de 1996 y es hijo de Miguel Merino, otro futbolista profesional que formó parte de equipos como el Osasuna, el Celta, Las Palmas o el Leganés y que inculcó el amor por el deporte al centrocampista. Por su parte, su madre, Maite Zazón, fue jugadora profesional de baloncesto en el Club Baloncesto Navarra durante la década de los años noventa.

Junto a Mikel Merino, el matrimonio formado por Miguel Merino y Maite Zazón tuvo otros dos hijos. El mediano de los hijos es Jon Merino Zazón que escogió el baloncesto como disciplina aunque ahora trabaja en el mundo del diseño como modelador 3D.

Unai Merino Zazón es el pequeño de la familia que se lleva siete años con Mikel Merino. El último de los hijos del matrimonio probó suerte en el mundo del fúbtol como portero. Sin embargo, a los 18 años se cambió al baloncesto, disciplina a la que se dedica actualmente.

Mientras la trayectoria deportiva de Mikel Merino ha ido avanzando, también se ha consolidado su relación con Lola Liberal.

Precisamente, fue el 1 de junio de 2024 cuando la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en la que invitaron a familiares, amigos y otros jugadores de fútbol. Dos años después, el 9 de mayo de 2026, la pareja daba la bienvenida a Mateo, su primer y único hijo.

Sin lugar a dudas, la presencia de Lola Liberal y de su hijo Mateo forman parte de esa estabilidad que acompaña al jugador fuera de los terrenos de juego.

El hombre del momento

Ahora, el centrocampista continúa concentrado en el Mundial 2026, mientras que su mujer, su hijo, sus padres y sus dos hermanos son sus principales apoyos. Y es que Mikel Merino se ha convertido en el hombre del momento gracias a su gol contra Portugal.

Él mismo se pronunciaba sobre el hecho de marca contra Portugal en la víspera de San Fermín siendo navarro, Merino ha destacado que jugaban de blanco y rojo. "No sé qué tiene pero me guarda, me ayuda y estoy muy feliz de haber podido ayudar al equipo", reconocía tras recordar que su gol ante Alemania en los cuartos de final de la pasada Eurocopa, en esta ocasión un 5 de julio.