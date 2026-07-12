Antía Troncoso 12 JUL 2026 - 13:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' aclara en qué punto está su relación con José Navarro, el jamonero que levantó pasiones en la boda de Suso y Marieta

El jamonero que conquistó la boda de Suso y Marieta: de cortar jamón a convertirse en el nuevo acompañante de Anita Williams

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Anita Williams ha vivido un auténtico flechazo. La exconcursante de 'Supervivientes' está teniendo unas semanas repletas de eventos, aunque no imaginaba que en uno de ellos alguien despertaría de nuevo su ilusión en el amor. Todo ocurrió en la boda de Suso y Marieta, donde José Navarro, el jamonero que acaparó todas las miradas entre los invitados, terminó conquistándola.

Lo cierto es que habría sido Amor Romeira la primera en echar el ojo a este apuesto joven e incluso fue a la boda con la intención de conocerlo. Sin embargo, Anita Williams se le terminó adelantando. La conexión entre Anita y el jamonero fue tal durante el enlace que, al día siguiente, ella no dudó en llevárselo a la boda de Almacor y, en esta ocasión, como su acompañante.

Desde entonces, Anita y José parecen inseparables. En el plató de 'Vamos a ver' el propio jamonero contó cómo se sintió en ese primer encuentro cara a cara con ella, puesto que ambos ya se seguían por redes: "Habíamos hablado algo, pero la primera vez que la vi fue en la boda. Cuando la vi, los ojos se me fueron para ella. Hablamos un rato, tampoco mucho, y cuando terminó la boda le escribí", confesó.

Anita Williams está muy feliz y así mismo se lo ha asegurado a un reportera de Europa Press tras el bautizo de Antoñito, el nieto de Raquel Salazar, su compañera y amiga de 'GH DÚO', al que acudió esta vez sin la compañía del jamonero: "Está en Madrid, pero no me lo he traído porque tendremos que separarnos un poco", ha dicho.

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La propia exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está muy sorprendida con esta incipiente conexión que le ha hecho recuperar la ilusión: "¿Te crees que yo me voy a imaginar algo así? Estaba negadísima a todo", le ha confesado la influencer a la reportera. "Es muy guapo", ha añadido.

Además, respecto a Amor Romeira y su interés en el jamonero, la exsuperviviente ha comentado entre risas: "Pues mira me lo llevé yo. Amor estuvo toda la noche pico pala, pero no", ha asegurado Anita antes de confesar que Amor se lo reprochó: "Me dijo que le podría haber avisado".

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Aún así, Anita Williams prefiere tomárselo con calma y no poner etiquetas: "Es pronto para relación, vamos a dejarlo en amistad o amor de verano. Estamos pasando unos días juntos. A mi me gusta fluir, no me gusta agobiar". Sobre si ha pensado en presentarle a José a su hijo, la influencer ha contestado: "Mi hijo es lo más importante en mi vida y esta vez quiero ir con pies de plomo. A él le gustan los niños, pero de aquí a que le presente a mi hijo, a lo mejor el año que viene, pasito a pasito".

¿Quién es la nueva ilusión de Anita?

José Navarro, natural de Santa Fe (Granada), se ha labrado un nombre en el mundo del corte del jamón. Su trayectoria dio un giro cuando el chef José Andrés se fijó en él y le ofreció la oportunidad de trabajar en Estados Unidos: “Tiene una historia de superación muy bonita; empezó desde abajo y acabó trabajando con José Andrés”.