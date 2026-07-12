Carlos Otero 12 JUL 2026 - 10:00h.

David Vaquero, conocido como el Ken de Albacete, saltó a la fama en 2023 cuando participó en la sexta temporada de LILDT

La nueva vida de David Vaquero, de 'La isla de las tentaciones', tras su ruptura definitiva con María Aguilar

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David Vaquero revolucionó la décima temporada de 'La isla de las tentaciones' en calidad de soltero VIP. El manchego se enamoró de Leila y la conquistó, provocando la ruptura definitiva de la canaria con Atamán. Popular por haber participado hasta en tres ocasiones en el reality de parejas de Sandra Barneda, el influencer cuenta con una vida laboral más allá de sus incursiones en televisión.

Nacido en septiembre de 2001, David Vaquero cumplirá 26 años después del verano. Cuando aterrizó en la sexta temporada de 'La isla de las tentaciones', en 2023, se presentaba como un joven opositor a Policía. En su vídeo de presentación contaba que sus aficiones eran la moda y el fútbol. Además, había jugado de manera amateur en algunos equipos de su ciudad natal.

Tras su paso por República Dominicana se hizo DJ

Su primer viaje a República Dominicana cambió el mundo de David de arriba abajo. Al regresar del programa ya no estaba con Elena Adsuara y tampoco continuó con su objetivo de formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Reconvertido en pareja de María Aguilar, dio un giro de 180 grados a sus proyectos profesionales e incursionó en el mundo de la música como DJ. Apasionado de la música electrónica y los sonidos urbanos, realiza sesiones en clubes, festivales y eventoss por toda España. Se le ha visto actuando en lugares como Athos Lounge Club, Imagine Festival, Frecuencias Oscuras y otros eventos.

Su propuesta suele ser enérgica y orientada a la fiesta. Quienes han tenido la oportunidad de disfrutar de sus sesiones aseguran que logra una conexión espectacular con el público.

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Creador de contenido y embajador de marcas

La popularidad mediática que le han reportado sus participaciones en realities le ha permitido al actual novio de Leila León encontrar en las redes sociales una importante fuente de ingresos. Con más de 325.000 seguidores en Instagram y cerca de 290.000 en TikTok, el Ken de Albacete se ha convertido en una de las caras jóvenes más reconocibles del universo social media.

Su contenido se centra en mostrar su día a día, viajes, moda y momentos de ocio, todo ello con un estilo cercano, carismático y muy visual que conecta especialmente con el público joven.

Su capacidad para atraer seguidores de calidad le ha permitido diversificar su presencia digital: publica reels de sus actuaciones, colaboraciones, entrevistas y contenido lifestyle que refuerza su imagen de joven extrovertido y seguro de sí mismo. Esta faceta no solo le sirve para mantener viva su popularidad, sino que también actúa como plataforma para promocionar eventos y marcas de todo tipo, desde productos de belleza hasta circuitos de karting.

Su vida sentimental

Tras pasar por 'La isla de las tentaciones', David dejó a Elena Adsuara y comenzó una relación con María Aguilar, que les llevó a participar en una edición posterior del programa. En esta ocasión, su amor sobrevivió a la tentación y ambos regresaron juntos, dispuestos a seguir apostando por su vida en común. No fue para siempre, porque rompieron en 2025. Fue entonces cuando el albaceteño regresó al formato para que volviese a cambiarle la vida.