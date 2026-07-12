Antía Troncoso 12 JUL 2026 - 14:43h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sobre el extraño suceso que está viviendo: "Soy muy creyente espiritualmente"

Gloria Camila sufre una dolorosa pérdida y se despide con un emotivo mensaje: "Estamos muy tristes"

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Gloria Camila comparte con sus seguidores una serie de llamativas coincidencias por las que se encuentra totalmente desconcertada. La exconcursante de 'Supervivientes', a través de su perfil de Instagram, ha querido sincerarse sobre un extraño suceso que lleva ocurriéndole un par de días en busca de una posible explicación. "Quiero saber qué pensáis", comenzaba diciendo.

"Llevo dos semanas muy rayada. Yo soy muy creyente, espiritualmente hablando, de señales, de historias, mensajes, de cosas así", decía la influencer antes de compartir qué es lo que le pasa y por qué cree que podría tratarse de una especie de señal del universos justo en "unos días en los que están pasando cosas importantes en su vida":

"No para de salirme la hora 11:11. No es que yo esté esperando la hora, sino que en algún momento cojo el móvil y de repente veo que es hora espejo. Y anoche me salió 11 de julio, 111". Pero la coincidencia no se queda solo aquí, pues Gloria Camila también aseguraba:

"Esta mañana me he levantado, que es el día del desfile fuerte y además llevo unas semanas de emociones muy fuertes, y es que la última foto que subí fue el día de la fiesta sorpresa de Álvaro y de repente hago 1.111 publicaciones sin querer. Y esta mañana veo 12:21 y cuando hago el pantallazo pone en mi cuenta seguidor, comentario y etiquetado 1, 1, 1".

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Gloria, sobre las señales que está recibiendo: "Estoy en el camino correcto"

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano explicaba que, debido a tantas coincidencias, ha decidido buscar en internet su posible significado: "Estoy buscando la señal real que me están dando, pero lo que yo encuentro en internet y lo que entiendo por ello es que estoy en el camino correcto, que mis pensamientos los siga porque son así y que siga mis intuiciones".

"Yo, además, soy una persona muy intuitiva, le doy muchas vueltas a todo, lo pienso y lo sobrepienso todo muchísimo, soy piscis... Pero no sé...", concluía Gloria Camila que, asimismo, le pedía a sus seguidores que le compartiesen sus opiniones o le contasen si alguno de ellos está viviendo algo similar.