Equipo Outdoor 13 JUN 2026 - 14:15h.

Gloria Camila sorprende con un duro y doloroso mensaje en sus redes sociales: "Estamos muy tristes"

Gloria Camila desvela si se arrepiente de algo tras el fallecimiento de su madre, Rocío Jurado: "He cometido errores"

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Gloria Camila Ortega continúa mostrando el amor que siente por Álvaro García a través de sus redes sociales, pero este sábado ha utilizado su perfil de Instagram para anunciar una triste noticia. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano aún se recupera de la resaca emocional que supuesto para ella el veinte aniversario de la muerte de su madre cuando ha tenido que comunicar una dura pérdida.

Gloria Camila comunica el fallecimiento de su perro Turrón

Ha sido a través de una historia de Instagram. Gloria Camila ha mostrado una fotografía de su perro Turrón y ha comunicado que el perro ha fallecido recientemente. Este ha sido el mensaje con el que Gloria Camila ha hecho el triste anuncio: "Estamos muy tristes. En la madrugada, a Turrón le ha dado un infarto y se ha ido al cielo de los animales. Te queremos mucho, mucho, mucho", han sido sus palabras.

De esta manera, Gloria Camila no solo se ha sincerado con sus seguidores al contar y compartir con todos esta triste pérdida que ha sufrido toda la familia, sino que también ha desvelado el motivo por el que Turrón ha fallecido: un repentino infarto.

Gloria Camila Ortega habla de los errores de su vida

Por otro lado, hace escasos días, Gloria Camila se sinceraba en el plató de 'El tiempo justo' al hacer balance de su vida tras el fallecimiento de su madre. La joven reconoció que había cometido algunos errores a lo largo de su vida. "Obviamente he cometido errores o habré dicho cosas que tendría que haberme callado", fuero parte de sus palabras.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Pero creo que soy una de las pocas que de verdad ha seguido lo que es familia unida, intentar perdonar a cada uno de los actos que han hecho, hablar con cada uno... pero lejos de alejarme, he intentado entender o seguir la relación familiar. Nunca me he metido en líos ni en jaleos, estando con mi padre y mis hermanos, que son los que más me importan ahora", remató desde el plató del programa de las tardes de Telecinco.