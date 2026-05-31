Natalia Sette 31 MAY 2026 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ante este bombardeo de indirectas, ha decidido reaccionar públicamente y tirar de sentido del humor

La escapada de postal de Tania Medina y Alejandro Nieto a un lugar “de película”

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Tania Medina y Alejandro Nieto están en uno de los momentos más dulces de su vida. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han abierto su propio estudio de pilates y barré en el Puerto de Santa María y no pueden estar más contentos. Además, su relación parece estar pasando por su mejor momento. Tal vez es por eso por lo que Alejandro ha comenzado a subir ‘stories’ sobre paternidad a los que Tania no ha tardado en reaccionar.

El pasado mes de diciembre, el ganador de ‘Supervivientes’ dejaba a sus seguidores en shock al confesar que tenía serias dudas sobre volver a ser padre. "Cuanto más mayor me voy haciendo, menos responsabilidades quiero", argumentaba el influencer, que ya tiene un hijo de 12 años de una relación anterior. Por aquel entonces, su prometida zanjaba la polémica asegurando con total naturalidad que ambos lo hablaban todo y que, por el momento, ninguno de los dos quería tener hijos . Sin embargo, apenas unos meses después, parece que las tornas han cambiado de forma radical en la pareja.

En las últimas semanas, Alejandro ha experimentado un evidente cambio de opinión que no ha pasado desapercibido para su comunidad ni, mucho menos, para su novia. El gaditano ha comenzado a llenar sus ‘stories’ de Instagram con emotivos vídeos de recién nacidos: desde tiernas escenas de bebés conociendo a sus abuelos por primera vez, acompañadas por textos suyos como “Qué cosa más linda por favor”, hasta enternecedores clips de hermanos mayores recibiendo a los bebés en casa.

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Esto ha hecho saltar las alarmas sobre si el exsuperviviente se siente listo para darle un hermano a su hijo mayor junto a la canaria. Ante este bombardeo de indirectas, Tania Medina ha decidido reaccionar públicamente y tirar de sentido del humor para reflejar su asombro. La influencer ha compartido una divertida fotografía en sus redes sociales en la que aparece con una mascarilla facial puesta y dirigiendo los ojos hacia arriba en un claro gesto de estupefacción. “Mi cara cuando Ale no para de repostear cosas de bebés”, ha escrito la modelo junto a la imagen

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Lo cierto es que, más allá de los deseos de Alejandro, el momento actual de la pareja está marcado por un ritmo frenético. Ambos acaban de embarcarse en su primer proyecto empresarial juntos. Con el volumen de trabajo y la enorme responsabilidad laboral que implica sacar adelante un negocio propio, parece evidente que los jóvenes tienen ahora mismo la cabeza puesta en sus metas profesionales. El tiempo dirá si la insistencia de Alejandro surte efecto, pero por ahora, Tania prefiere tomarse con humor las ganas de su chico de volver a convertirse en padre.