Claudia Martínez y Mario González de ‘La isla de las tentaciones’ han visitado Miami y Bahamas en su “Baby Moon”

El espectacular posado de Claudia Martínez, sin ropa, en la semana 31 de embarazo

Compartir







Hay viajes que se recuerdan para siempre. No por el destino, ni siquiera por las fotografías que llenan después las redes sociales, sino por el momento vital en el que se realizan. Precisamente eso es lo que ha ocurrido con el último gran viaje de Claudia Martínez y Mario González de 'La isla de las tentaciones'. La pareja ha decidido regalarse una escapada inolvidable a Miami y Bahamas antes de convertirse en padres.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han vivido su particular 'Baby moon', ese viaje especial que muchas parejas realizan durante el embarazo para disfrutar de tiempo juntos antes de la llegada del bebé. Una oportunidad para desconectar, descansar y celebrar la nueva etapa que está a punto de comenzar.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Claudia Martínez por ir de ‘beige’ a su primera boda con Mario González estando embarazada

Miami y Bahamas han sido los escenarios elegidos por los influencers para esta escapada de ensueño que ha combinado turismo, descanso, experiencias únicas y mucha emoción. Un viaje lleno de recuerdos que quedará para siempre ligado a una de las etapas más especiales de sus vidas.

Miami, la primera parada de un viaje inolvidable

La aventura para Claudia y Mario comenzó en una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas de Estados Unidos. Miami fue el primer destino de la pareja y el lugar perfecto para combinar ocio, turismo y planes relajados adaptados al embarazo de Claudia. Desde el primer momento, las playas se convirtieron en protagonistas. La pareja no quiso perder la oportunidad de visitar la emblemática South Beach, probablemente una de las imágenes más reconocibles de Florida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre arena blanca, palmeras y el característico ambiente desenfadado de la ciudad, Claudia y Mario disfrutaron de largas caminatas junto al mar, sesiones de sol y numerosos momentos para inmortalizar el viaje, incluido el desfile aéreo de “El día de los caídos”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Miami desde el cielo: una experiencia única en avioneta

Si hay una actividad que marcó especialmente su paso por Florida fue el espectacular paseo en avioneta que realizaron sobre la costa. Ver Miami desde las alturas permite descubrir una perspectiva completamente diferente de la ciudad. Y para Claudia y Mario fue una experiencia difícil de olvidar.

Durante el recorrido pudieron contemplar las impresionantes aguas turquesas que rodean la ciudad, las interminables playas de arena blanca y el impresionante skyline que ha convertido a Miami en una de las ciudades más fotografiadas del mundo.

Navegando entre mansiones y canales: el lado más exclusivo de Miami

La ciudad también les permitió descubrir una de sus facetas más lujosas. La pareja de influencers realizó un paseo en barco por los famosos canales de Miami, una de las excursiones más populares entre quienes visitan la ciudad.

Durante el recorrido navegaron entre impresionantes mansiones situadas frente al mar, muchas de ellas propiedad de celebridades, deportistas y empresarios de fama internacional. Estas viviendas, rodeadas de jardines perfectamente cuidados y embarcaderos privados, muestran el lado más exclusivo de la ciudad.

Ocean Drive sobre ruedas y una visita al gimnasio más famoso de la ciudad

Otra de las experiencias imprescindibles de su paso por Miami fue recorrer Ocean Drive en bicicleta. Esta emblemática avenida reúne algunos de los edificios Art Déco más conocidos de la ciudad y ofrece un ambiente único donde conviven turistas, deportistas y amantes del estilo de vida al aire libre.

Claudia y Mario aprovecharon para recorrer la zona a un ritmo tranquilo, disfrutando del paisaje y del ambiente que convierte a Miami Beach en un lugar tan especial. Durante la ruta también hicieron una parada en uno de los espacios más populares entre los aficionados al deporte, el famoso gimnasio al aire libre ubicado frente al mar. Este lugar se ha convertido en un icono de la ciudad y representa perfectamente la cultura fitness que forma parte del ADN de Miami.

Descubriendo los barrios más emblemáticos de Miami

Más allá de sus playas, Miami es una ciudad llena de contrastes y personalidad. Por eso Claudia y Mario dedicaron parte de su estancia a descubrir algunos de sus barrios más famosos realizando una completa ruta en coche.

Uno de los primeros lugares que visitaron fue Design District, una zona conocida por sus boutiques de lujo, galerías de arte y arquitectura contemporánea. También recorrieron Wynwood Walls, donde sus enormes murales y coloridas intervenciones urbanas convierten cada rincón en una auténtica obra de arte al aire libre.

La pareja también quiso acercarse a Little Havana para empaparse de la esencia cubana que forma parte de la identidad de la ciudad. Por último, no faltó una visita a Brickell, el distrito financiero de Miami, donde los modernos rascacielos y los edificios de diseño ofrecen una imagen completamente diferente de la ciudad.

Bahamas, el paraíso elegido para descansar antes de la llegada de su hija

Tras disfrutar intensamente de Miami, la pareja puso rumbo a Bahamas para vivir una experiencia mucho más relajada. El archipiélago ofrecía exactamente lo que necesitaban para esta última escapada antes de convertirse en padres, playas paradisíacas, aguas cristalinas y un entorno perfecto para bajar el ritmo.

Entre las experiencias más curiosas del viaje destaca la visita a una de las atracciones más conocidas de Bahamas, la famosa playa de los cerdos nadadores. Mientras Claudia apostaba por el descanso y la tranquilidad, Mario también encontró momentos para disfrutar de la moto de agua.