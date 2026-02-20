Claudia Martínez y Mario González enseñan el enorme jardín de su casa: “Es maravilloso”

Natalia Sette 20 FEB 2026 - 12:09h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' muestran el impresionante jardín de su casa nueva

Claudia Martínez aclara si la casa a la que se muda con Mario González es comprada o de alquiler

Claudia Martínez y Mario González están disfrutando al máximo de su nueva etapa juntos. Tras anunciar que se mudaban después de su reconciliación , la pareja ha querido compartir más detalles de su nuevo hogar, en especial el enorme jardín que tienen. Además, ha resuelto todas las dudas que sus seguidores les han preguntado en los últimos días.

A través de sus redes sociales, Claudia ha querido hacer partícipe a sus fans de las últimas novedades de su nuevo hogar, a pesar de las críticas que pueda recibir. La influencer ha hecho un ‘preguntas y respuestas’ para resolver las dudas y ha contestado a todo con sinceridad. “Voy a enseñaros algunas estancias de la casa mientras respondo vuestras preguntas”, ha comenzado diciendo.

Con el móvil en mano, la influencer ha ido mostrando algunos rincones del que ya es su lugar favorito, dejando ver la ilusión con la que ambos están viviendo este paso tan importante. Uno de los espacios que más ha llamado la atención ha sido el exterior. “La casa tiene un jardín maravilloso y una piscina comunitaria”, ha explicado la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. La ilusión por tener un jardín es evidente: “Este es nuestro jardín monísimo, mirad qué bonito es”.

El jardín que muestra es bastante grande, el espacio está equipado con césped artificial y con una caseta a modo de trastero que, según ha explicado, fue instalada por el propio casero para mayor comodidad. De momento no han incluido nada más pero sabiendo lo feliz que les hace ese espacio, pronto irán comprando muebles que conviertan el jardín en una estancia de ensueño.

Otra de las cuestiones más repetidas tenía que ver con la vivienda en sí. “La casa es de alquiler, primero quería ver qué tal la convivencia y tengo que decir que nos estamos llevando muy bien”, ha aclarado contenta. Aunque están felices y seguros de su relación, han preferido ir paso a paso antes de plantearse la compra de una vivienda en común.

Aunque por ahora están centrados en disfrutar del presente, la influencer no ha ocultado sus planes a largo plazo. “En el futuro nos gustaría comprar pero esta no está a la venta”, ha señalado algo triste, pues considera que la casa es ideal para los dos.

Mientras tanto, Claudia está volcada en darle su toque personal a la vivienda. “Estoy deseando terminar la decoración y enseñaros todo”, ha confesado emocionada. Poco a poco, la pareja va construyendo su nuevo hogar, demostrando que las segundas oportunidad pueden ser muy buenas.