El espectacular posado de Claudia Martínez, sin ropa, en la semana 31 de embarazo

Natalia Sette 08 JUL 2026 - 10:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' posa desnuda frente al espejo a menos de dos meses de dar a luz a su hija junto a Mario González

Claudia Martínez se defiende de las críticas por decir que "ya le saldrá el instinto" estando embarazada de 31 semanas

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Claudia Martínez ha dejado en shock a todos sus seguidores al publicar un espectacular posado sin ropa en la semana 31 de embarazo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva compartiendo todo su proceso de gestación desde que se enteró que sería madre por primera vez junto a Mario González. Ahora que ya queda poco, no deja de publicar el avance de su barriga.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se encuentra ya a las puertas del octavo mes de gestación. Con el momento de conocer a su hija con Mario a la vuelta de la esquina, Claudia ha querido inmortalizar el momento en el que se encuentra con un increíble posado frente al espejo.

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En las instantáneas, la creadora de contenido aparece completamente desnuda, tapando su pecho con la mano. El pelo recogido en una toalla de baño, recién salida de la ducha. Las imágenes desprenden una naturaleza majestuosa y demuestran que a la influencer le da exactamente igual lo que puedan opinar sus seguidores. "31 semanas de mucho amor", ha escrito emocionada junto a la publiación.

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Además de las fotos de su cuerpo, la catalana ha subido también una ecografía de su bebé, con un tierno detalle: un emoticono de lazo rosa puesto en su cabecita. Como era de esperar las redes no tardaron en reaccionar a la emotiva publicación. “Mis princesas”, ha escrito su fiel amiga María Aguilar.

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Otras caras conocidas también han querido dejarle un mensaje. “Ay es que os como”, le ha puesto Rosario Matew. “Que prime de embarazada nena”, ha lanzado Teresa Seco. Y es que si en algo coincide su comunidad, es que el embarazo le ha sentado fenomenal a la influencer.

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Todos mencionan lo guapa que está, la luz que irradia y lo bonita que tiene la barriga y así se lo han hecho saber a través de los comentarios del 'post'. Ahora que queda tan poco tiempo para conocer a su bebé, la influencer se muere de ganas de que llegue el momento y tenerla por fin entre sus brazos.