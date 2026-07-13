Lidia González 13 JUL 2026 - 18:34h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ comparte todo lo que ha ocurrido tras las cámaras del bautizo de Antoñito

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Noemí Salazar ha revolucionado las redes sociales con el gran evento que ha celebrado, pero ha llegado la hora de saber, con detalle, lo que ha ocurrido tras las cámaras. Después de tomar una drástica medida de seguridad para que no se cuelen los invitados a la celebración, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ muestra todo lo que no se vio del bautizo de Antoñito. Con la naturalidad que caracteriza a la familia, no se han dejado nada fuera: desde la preparación y la llegada con bengalas hasta la tensión de la influencer tras un percance. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha enseñado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

A través de ‘Bienvenidos al brilli bautizo Gipsy’, la creadora de contenido ha compartido cada segundo del evento del año, al que ha acudido una larga lista de famosos invitados. Antes de salir de casa hacia el gran momento, la que fuera participante de ‘Gran Hermano VIP’ ya ha desencadenado una serie de malos augurios que le han obligado a pedir una plegaria a Dios para espantarlos: “El Señor reprende en el nombre de Jesús”. Con los nervios a flor de piel, la influencer y toda la familia, de punta en blanco, se dirigen hacia el gran momento.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Así es el primer vestido de Noemí Salazar para el bautizo de su hijo Antoñito

Noemí Salazar, derrumbada durante su paseo en carroza

Noemí Salazar no se puede creer el impactante momento que está viviendo y con el que ha estado soñando durante tanto tiempo. Ver a su familia reunida en esta situación tan importante ha hecho que se derrumbe durante su paseo en carroza. Sin poder contener la emoción, la creadora de contenido se sincera con su marido y asegura: “Me ha costado mucho llegar hasta aquí”.

La exconcursante de ‘GH VIP’ protagoniza un tenso momento por los contratiempos

Ya desde primera hora del día, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha tenido que hacer frente a una serie de situaciones que han hecho que se ponga más nerviosa de lo que ya estaba. Sin embargo, ya en el momento de la celebración, la influencer ha llegado a su límite y protagoniza un tenso momento por los contratiempos que tiene que afrontar: “Para mí, no está siendo perfecto”.

El dinero que ha ganado la influencer en el bautizo de Antoñito con la tradición de la tarta

Noemí Salazar ha sorprendido a algunos de sus invitados al llevar a cabo una sorprendente tradición y no han dudado en dar su opinión al respecto. Además, la familia de la creadora de contenido hace cuentas y desvela el dineral que ha ganado la influencer en el bautizo de su hijo con esta costumbre.

Noemí Salazar y Antón hacen el baile de apertura de la fiesta: el romántico momento

A pesar de ser el bautizo de su hijo Antoñito, la creadora de contenido lo ha vivido al máximo y no podía faltar un romántico momento con su marido. Noemí Salazar y Antón hacen el baile de apertura y dejan a todo el mundo sin palabras: “Me siento una diosa”.