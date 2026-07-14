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Bertín Osborne y Gabriela Guillén han pasado de la tensión al entendimiento por el bienestar de su hijo, aunque esta nueva etapa también ha generado nuevas especulaciones. Adriana Dorronsoro, colaboradora de 'Vamos a Ver' ha contado que: “Gabriela ha trasladado a sus amigos más íntimos que desde mayo ha mantenido una relación que ha ido más allá de lo cordial”. También ha explicado que no ha sido una relación formal. La colaboradora ha contado que: "Bertín, por su parte, ha asegurado que han hablado de vez en cuando y ha definido a Gabriela como una tía que ha trabajado como una burra y que no ha pedido nada a nadie”.

Kike Calleja y ‘Vamos a ver’ han hablado con Gabriela Guillén, que ha respondido a los rumores sobre una posible reconciliación con Bertín Osborne. La joven ha explicado en la llamada que: “El único encuentro que hemos tenido ha sido para que él haya visto al niño y nada más”. Además, la exconcursante de Supervivientes ha rechazado las informaciones que han apuntado a una relación sentimental. Gabriela también ha asegurado que: “Si ha habido alguien especial en mi vida, no lo he contado porque he querido mantenerlo íntimo”. Además, ha señalado que “solo han hablado de vez en cuando y han preguntado por el niño”.

Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a Ver': "Gabriela tiene con Bertín una excelente relación a día de hoy"

Adriana Dorronsoro ha insistido en la información que ha recibido sobre una posible cercanía entre ambos y ha recordado que: “Las informaciones que he dado con el tiempo han terminado siendo verdad”. La colaboradora también ha apuntado que Gabriela “ha podido sentirse molesta por estas informaciones”, pero ha defendido que ha contado lo que le ha llegado. Sobre un posible encuentro entre Gabriela y la familia de Bertín, Kike Calleja ha añadido que: “De momento no ha sucedido y todo ha permanecido tranquilo”.

La respuesta de Adriana Dorronsoro ha llegado después de las palabras de Gabriela Guillén. La colaboradora ha señalado que “ella ha desmentido siempre lo que se ha contado”, pero ha añadido que algunas informaciones que se han publicado después han quedado confirmadas. La colaboradora también ha explicado que: “No he tenido ningún problema con Gabriela y únicamente traslado la información que me ha llegado”. También ha explicado que la relación cordial que han mantenido Bertín y Gabriela por su hijo ha sido positiva.