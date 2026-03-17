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Adriana Dorronsoro, sobre la filtración del embarazo de Gabriela Guillén: "La topa es ella"

Adriana Dorronsoro, sobre la filtración del embarazo de Gabriela Guillén: "La topa es ella"
Adriana Dorronsoro, sobre la supuesta traición a Gabriela Guillén, en 'Vamos a ver'. telecinco.es
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Gabriela Guillén se ha desahogado en Honduras y ha contado un episodio que marcó profundamente su vida, sobre todo de manera negativa. Se sintió muy traicionada por una amiga, quien filtró que estaba embarazada de Bertín Osborne: “A mí me vendieron”.

Sin embargo, la versión de Gabriela ha sido cuestionada. Adriana Dorronsoro, en 'Vamos a ver', explica que ha podido hablar con las amigas de Gabriela cuando estaba con Bertín: “Lo que acabamos de ver de Gabriela es un paripé que ha montado ella. No hay ninguna amiga topo, la propia topo es ella misma, Gabriela”.

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Adriana Dorronsoro: "Me dicen que siempre ha buscado esa fama"

Adriana detalla lo que le contaron aquellas amigas: “Me he puesto en contacto con ese entorno de amigas que tenía por aquel entonces, y me dicen que en ningún momento ninguna de ellas dijo nada. Es más, Gabriela acusó a dos de ellas, pero ellas se enteraron de que ella, junto con otra amiga, habían sido las encargadas de que se filtrase la relación de Bertín y su embarazo”.

"No hay ninguna topa. Además, me dicen que siempre ha buscado esa fama”, concluye Adriana Dorronsoro, poniendo en duda la versión de traición que ha contado Gabriela en Honduras.

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