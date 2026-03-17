Adriana Dorronsoro, sobre la filtración del embarazo de Gabriela Guillén: "La topa es ella"

Adriana Dorronsoro desmiente la versión de Gabriela Guillén sobre la filtración de su embarazo

Gabriela Guillén desvela en 'Supervivientes' la "traición" de una amiga tras filtrar que estaba embarazada de Bertín Osborne: "Me destrozó la vida"

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Gabriela Guillén se ha desahogado en Honduras y ha contado un episodio que marcó profundamente su vida, sobre todo de manera negativa. Se sintió muy traicionada por una amiga, quien filtró que estaba embarazada de Bertín Osborne: “A mí me vendieron”.

Sin embargo, la versión de Gabriela ha sido cuestionada. Adriana Dorronsoro, en 'Vamos a ver', explica que ha podido hablar con las amigas de Gabriela cuando estaba con Bertín: “Lo que acabamos de ver de Gabriela es un paripé que ha montado ella. No hay ninguna amiga topo, la propia topo es ella misma, Gabriela”.

Adriana Dorronsoro: "Me dicen que siempre ha buscado esa fama"

Adriana detalla lo que le contaron aquellas amigas: “Me he puesto en contacto con ese entorno de amigas que tenía por aquel entonces, y me dicen que en ningún momento ninguna de ellas dijo nada. Es más, Gabriela acusó a dos de ellas, pero ellas se enteraron de que ella, junto con otra amiga, habían sido las encargadas de que se filtrase la relación de Bertín y su embarazo”.

"No hay ninguna topa. Además, me dicen que siempre ha buscado esa fama”, concluye Adriana Dorronsoro, poniendo en duda la versión de traición que ha contado Gabriela en Honduras.