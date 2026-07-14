La historia de Miguel Frigenti y Adara Molinero: de la amistad al odio

Carlos Otero 14 JUL 2026 - 09:00h.

Miguel Frigenti y Adara Molinero fueron grandes amigos desde 2017 hasta 2023

Adara Molinero desvela los efectos secundarios que está teniendo tras varios días de tratamiento de reproducción asistida

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Nuevo capítulo en el histórico enfrentamiento que mantienen Miguel Frigenti y Adara Molinero. Después de que la influencer comenzase ante las cámaras su tratamiento de reproducción asistida, quien fuera su amigo íntimo ha acusado a la exazafata de intentar obtener rédito económico del proceso. Para estar al tanto de este culebrón conviene repasar cómo hemos llegado a este punto de animadversión entre ambos.

Frigenti fue el principal defensor de Adara en sus realities

Aunque ahora parezca increíble, hubo un tiempo en el que Miguel Frigenti fue el principal defensor de la madrileña. El experto en realities, célebre por su capacidad analítica, se posicionó junto a Adara tanto en 'GH 17' como en 'GH VIP'.

La pareja llegó a convivir en el tercer reality de encierro de ella, 'Secret Story', donde fueron grandes aliados. Es más, la amistad que estrecharon ante las cámaras fue objeto de críticas por parte de algunos espectadores, que consideraban que Miguel claudicaba en exceso ante Molinero.

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El ambiente se enturbia en 2023

El primer síntoma de que las cosas no marchaban bien entre Miguel Frigenti y Adara Molinero tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños que él organizó en 2023. Muy generoso, Frigenti preparó un gran evento para todos sus amigos y daba por hecho que Adara estaría entre los invitados. Sin embargo, en el último momento ella canceló su asistencia. "Me avisó cinco minutos antes y yo ya tenía el cubierto pagado. Adara no se ha comportado conmigo como una amiga", explicó tiempo después el colaborador.

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En 2024 estallan mutuamente

Aquel desplante fue solo la semilla de lo que vendría después. La bomba estalló en febrero de 2024, cuando Elena Rodríguez, madre de Adara, participaba en 'GH Dúo'. Miguel comentó en televisión que Ivana Icardi era su concursante favorita del reality y aquello sentó fatal a Adara. "Traidor", escribió ella en redes sociales sin mayor contemplación.

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Álex Ghita echa más leña al fuego

La guerra entre los dos ex amigos aumentó con la polémica generada en torno a Álex Ghita, expareja de la influencer. Frigenti aseguró que había mantenido conversaciones subidas de tono con el entrenador personal y Adara reaccionó acusándole de utilizarla "para poder comer". "Soy periodista y tendré que hablar de los temas de actualidad", respondió él.

Adara invita a Frigenti a su pódcast

La exconcursante de 'Gran Hermano' sorprendió cuando se mostró abierta a una reconciliación e invitó a Miguel Frigenti a su pódcast para abordar sus desencuentros cara a cara. Frigenti rechazó la propuesta y optó por acudir a otro espacio similar, donde se despachó a gusto sobre la relación que ambos habían mantenido. "Me di cuenta de que esta gente no quiere amigos, quiere bolsos... Yo no soy Juan el Golosina", declaró con su acidez habitual.

Frigenti, sin pelos en la lengua

Llegamos así al momento actual. Frigenti ha dejado claro que comprende la complejidad del proceso de reproducción asistida que está atravesando quien fuera su amiga, pero ha querido poner el foco en la forma en la que lo está mostrando públicamente. "Grabar cada noticia nueva del proceso y hacerlo con luz de plató, música de fondo y encuadre perfecto huele más a estrategia de contenido que a naturalidad", afirmó con contundencia.

"¿Se comparte para ayudar a otras parejas o para ir vendiendo el proceso buscando un beneficio económico?", se pregunta con ironía. "Hay determinados procesos que ganan mucho más cuando no se exponen continuamente al algoritmo", concluye.