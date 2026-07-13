Adara Molinero desvela los efectos secundarios que está teniendo tras varios días de tratamiento de reproducción asistida
La exconcursante de 'Supervivientes' actualiza su estado de salud tras varios días administrándose el tratamiento para ser madre
Adara Molinero desvela los motivos por los que ha tenido que cambiar de psicólogo
Adara Molinero avanza con paso firme, pero no sin dificultades, en el camino más importante de su vida. Pocos días después de conmover a sus seguidores al mostrar la dureza de su primera inyección de estimulación para el tratamiento de fertilidad que ha iniciado junto a Vicente Romero, la que fuera ganadora de 'Supervivientes' ha desvelado los efectos secundarios que tiene tras varios días de inyecciones.
Fiel a su objetivo de visibilizar la realidad de la reproducción asistida sin ningún tipo de filtro, a pesar de las críticas, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido con total naturalidad los primeros efectos secundarios que está experimentando su cuerpo debido a la intensa carga de medicación hormonal.
A través de sus ‘stories’ de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado una fotografía en la que aparece descansando en el salón de su casa para revelar su bajón físico. “Solo quiero dormir, no me encuentro del todo bien pero hoy no estoy mal. A veces con ganas de vomitar”, ha confesado de lo más sincera.
Aunque ha terminado con un “seguimos”, dejando claro que no piensa rendirse, estos primeros días de tratamiento le están haciendo cuesta arriba. Lejos de rendirse ante los mareos y el cansancio extremo, Adara demuestra una encomiable fuerza mental. En un posterior video donde muestra su abdomen, la influencer ha dejado constancia de las huellas físicas de las inyecciones: “Cada día cuesta un poquito más, pero también estamos un día más cerca”.
Sin embargo, la sobreexposición de este proceso tan íntimo también ha despertado un sinfín de dudas y preguntas entre sus millones de seguidores. Muchos usuarios se han cuestionado públicamente los motivos por los que la colaboradora necesita recurrir a ayuda, teniendo en cuenta que ya es madre de un niño de siete años.
Ante el aluvión de mensajes de este tipo, la exconcursante de ‘GH’ ha decidido lanzar un comunicado tajante para aclarar la situación y frenar las especulaciones. “Muchas personas me estáis preguntando por qué ahora necesito una FIV si ya fui mamá”, ha comenzado exponiendo de forma directa en sus ‘stories’.
Para Adara, es fundamental que su audiencia entienda cómo funciona la salud reproductiva en las mujeres. “Cada historia es diferente. El hecho de haber tenido un hijo hace años no significa que volver a conseguir un embarazo sea igual de sencillo. Han pasado 7 años, mi situación es distinta y la fertilidad puede cambiar con el tiempo”, ha argumentado.
La madrileña ha querido poner límites claros, reservándose los diagnósticos médicos exactos para su entorno más cercano. “Hay muchos motivos por los que una pareja puede necesitar ayuda para conseguir un embarazo, y no siempre es algo que quiera o deba compartir con detalle. De momento prefiero mantener esa parte en nuestra intimidad”, ha zanjado.
A pesar de reservar sus razones médicas, Adara sigue prometiendo compartir cada paso de este largo camino. “Lo que sí quiero compartir es el proceso, porque sé que puede ayudar a muchas personas que están pasando por algo parecido. Gracias por acompañarme con tanto cariño”, ha concluido, agradeciendo el inmenso apoyo recibido en la búsqueda de su mayor sueño.