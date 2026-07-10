Natalia Sette 10 JUL 2026 - 14:25h.

El exconcursante de 'GH DÚO' estalla duramente contra Adara Molinero y la acusa de monetizar su proceso de ser madre junto a Vicente

Miguel Frigenti aclara su relación actual con Adara Molinero tras ‘Supervivientes All Stars’

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Adara Molinero ha comenzado su tratamiento de reproducción asistida para cumplir su sueño de ser madre junto a Vicente Romero. Tras semanas de analíticas, la ganadora de 'GH VIP' ha compartido un durísimo vídeo de su primera inyección de estimulación. Miguel Frigenti ha querido dar su punto de vista sobre la situación y critica duramente a la influencer acusándola de querer ganar beneficio económico.

Es conocido por todos que Miguel Frigenti y Adara Molinero arrastran desde hace años una enemistad irremediable . El periodista pasó de ser su máximo defensor en 'GH VIP 7' a convertirse en su mayor detractor tras convivir en 'Secret Story' y protagonizar cruentos reproches en los platós. Ahora, cuando parecía que las aguas estaban calmadas, ha estallado contra ella.

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El colaborador ha cuestionado abiertamente las verdaderas intenciones de la madrileña al hacer público un momento tan privado. “Vaya por delante que empatizo y me alegro de corazón por cualquier pareja que inicia el camino para cumplir su sueño de ser padre”, ha comenzado diciendo el de Talavera de la Reina.

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Frigenti ha querido dejar claro que entiende la complejidad del proceso al que se enfrenta su antigua amiga. “Debe ser un proceso precioso, lleno de ilusión y muchas veces de miedo y de hormonas”, ha añadido de forma empática.

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Mostrando cierta cordialidad inicial, el comunicador ha querido mandar un mensaje de apoyo a la pareja en su andadura médica. “Le deseo a Adara y su pareja la mayor de las suertes”, ha afirmado. No obstante, la diplomacia ha durado poco y Miguel ha pasado al ataque al analizar el vídeo publicado por la influencer.

“Digo yo que lo de romper tabúes está genial, contar tu experiencia en un plató con naturalidad para ayudar a parejas que estén pasando por lo mismo me parece admirable”, ha valorado el periodista. Sin embargo, Frigenti ha puesto el foco en la excesiva teatralidad que, a su juicio, envuelve la publicación de Adara.

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Para el colaborador de Telecinco, el contenido carece de la espontaneidad que Adara pretende transmitir a sus seguidores. “Pero grabar cada noticia nueva del proceso y hacerlo con luz de plató, música de fondo y encuadre perfecto huele más a estrategia de contenido que a naturalidad”, ha dicho contundente.

El influencer ha ido un paso más allá, sugiriendo que la exconcursante de 'Supervivientes' se mueve por un claro interés económico. “¿Se comparte para ayudar a otras parejas o para ir vendiendo el proceso buscando un beneficio económico?”, se ha preguntado con ironía.

Frigenti se ha mostrado muy crítico con la necesidad de sobreexponer la intimidad familiar. “¿Es necesario convertir este proceso tan íntimo en un reality show para Instagram?”, ha cuestionado. “Parece que si un hito vital no se sube a redes no existe”, ha sentenciado con notable indignación.

Para finalizar, el periodista ha lanzado una última reflexión sobre el valor de la privacidad en temas tan delicados como la fertilidad. Con este último dardo, Miguel Frigenti ha dejado claro que la guerra entre ambos sigue más viva que nunca: “Hay determinados procesos que ganan mucho más cuando no se exponen continuamente al algoritmo”.

En los comentarios de su polémico video se ha iniciado un batalla campal. Por un lado, aquellos que están de acuerdo con el colaborador y consideran que estos procesos deberían quedarse en la intimidad.

Por otro lado, están aquellos que han criticado duramente a Miguel por atacar a Adara en un momento tan vulnerable. Además, muchos de ellos consideran que es un hipócrita, pues al subir ese video busca lo mismo que critica de la influencer: visibilidad y rédito económico.