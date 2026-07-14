Lidia González 14 JUL 2026 - 18:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede contener las lágrimas al hablar del papel tan importante que tuvo su madre

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz se ha abierto en canal frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre su duro pasado y las situaciones que ha afrontado su familia. Después de desvelar cómo fue su ruptura con Christian, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, rota, habla del sacrificio que su madre hizo por ella en su infancia. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

A pesar de que cuando era pequeña no era tan consciente de la situación que estaba atravesando su familia, ahora, la creadora de contenido tiene muy claro el papel tan importante que tuvo su madre: “Lo hizo de manera para que yo no me diera cuenta de las dificultades que estábamos pasando”. La mallorquina, que ha confesado que ha tenido una recaída con Christian, no puede contener las lágrimas al explicar los grandes esfuerzos que hizo: “Siempre se lo ha quitado todo ella para dárnoslo a nosotros”.

Mar Ruiz habla claro de la polémica de Christian y Gerard Arias

Durante las últimas semanas, Mar Ruiz ha sido el centro de una controversia que se ha producido en las redes sociales y ha querido romper su silencio para pronunciarse al respecto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro de la polémica de Christian y Gerard Arias. La creadora de contenido opina sobre la actitud que han tenido y confiesa si ha mantenido algún tipo de contacto con el exconcursante de ‘Supervivientes’ tras sus declaraciones. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!