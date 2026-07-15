Lidia González 15 JUL 2026 - 16:11h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si Mar Ruiz ha influenciado en su opinión sobre Bayan Al Masri

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Ainhoa Gómez ha querido ser muy clara respecto a una polémica que se ha generado alrededor de la última edición del programa de República Dominicana. Después de sincerarse sobre sus planes de ser madre joven, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si Mar Ruiz ha hablado mal de Bayan Al Masri con sus compañeras de reality. La influencer explica cómo es su relación y confiesa lo que opina realmente de ella. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Durante su incorporación tardía al programa, salía a la luz la enemistad entre Bayan y Mar y, posteriormente, dejaban claro que no tienen buena relación durante el debate final. Ahora que ha pasado el tiempo, Ainhoa se pronuncia al respecto y aclara si Mar ha influido en la opinión de sus compañeras respecto a Bayan. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le dedica unas palabras al hablar sobre su boda con Miguel Martínez: “Le deseo que sea super feliz”.

Ainhoa Gómez se tatúa a su novio Álex: su reacción

Ainhoa Gómez ha tomado una sorprendente decisión que ha querido compartir con todos sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva los recuerdos más importantes de su vida en su piel y ha añadido uno más a su colección. La creadora de contenido se tatúa a su novio Álex y cuenta todos los detalles del proceso. Además, él reacciona y confiesa lo que realmente opina sobre ello.

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Así es el barco familiar de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’

Ainhoa Gómez ha hecho un tour completo por uno de los lugares que más ha marcado su vida y ha compartido todos los detalles a través de las cámaras de mtmad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su barco familiar. La creadora de contenido enseña todas las instalaciones y confiesa cuál es su estancia favorita. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en exclusiva, en Mediaset Infinity!