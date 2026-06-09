Natalia Sette 09 JUN 2026 - 12:23h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todos los detalles de su blefaroplastia y responde a las dudas de sus seguidores

Borja González y Ana López asumen su mayor compromiso tras seis años de relación

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Hace algunas semanas, Ana López se sometió a una blefaroplastia , una cirugía estética y funcional para reparar los párpados caídos y eliminar el exceso de piel. Una vez pasado el postoperatorio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha explicado todo el procedimiento y ha resuelto las dudas de sus seguidores. ¿Por qué se hizo la operación en Oviedo? ¿Sintió dolor cuando retiraron los puntos?

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la valenciana ha respondido a las preguntas más repetidas por sus seguidores, empezando por el nivel de sufrimiento real que implica pasar por el quirófano en una zona tan delicada como los párpados. Para sorpresa de muchos, la creadora de contenido ha desvelado que la experiencia fue muy llevadera.

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“No me dolió nada, no me tomé ni medicación. Yo iba acojonada y nada, 0 dolor”, ha confesado con total naturalidad. No obstante, Ana ha matizado que el único instante incómodo llegó unos días después de la cirugía: “Sí tengo que decir que me ha dolido algo, ha sido quitar los puntos, notaba pequeños pinchazos”, ha recordado.

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Otro de los grandes interrogantes entre sus fans era el motivo por el cual decidió desplazarse hasta Asturias viviendo en Valencia, especialmente teniendo que afrontar un largo viaje de vuelta en tren con su hijo pequeño, Luca . La influencer ha dejado claro que la prioridad absoluta era su salud y ponerse en las manos idóneas. “Hay muchísimos doctores pero en esto quería lo mejor. Me informé, vi los resultados y además me transmitió mucha confianza y profesionalidad”, ha explicado.

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Su prioridad era tan clara que no le importó nada más que ponerse en las mejores manos: “No miré nada más, ni la distancia ni el precio ni nada, quería que me operara él”, ha sentenciado sobre su elección médica.Finalmente, la pareja de Borja González ha querido dar visibilidad a cómo ha compaginado el postoperatorio con su rutina profesional como, aclarando los plazos de recuperación necesarios antes de volver a la carga.

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Al ser autónoma, Ana deja claro que ella no pidió la baja aunque sea el procedimiento más normal. “Yo baja no me cogí, pero depende de qué trabajo hagas. Es una semana sin hacer nada de esfuerzos. Yo tardé una semana en trabajar”, ha desvelado a su comunidad. A pesar de haber tenido un proceso inicialmente "escandaloso" debido a su tendencia natural a retener líquidos, Ana López evoluciona favorablemente y ya presume de los espectaculares resultados de su nueva mirada.