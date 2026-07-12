Equipo Outdoor 12 JUL 2026 - 12:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido imágenes inéditas de su Primera Comunión y ha desvelado una casualidad que le ha puesto la piel de gallina

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Fani Carbajo no ha podido resistirse a compartir un momento muy especial con sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', que ya ha hablado sin tapujos de su boda con Fran Benito, ha publicado por primera vez en redes las fotos de su Primera Comunión. Un gesto que esconde una casualidad que da mucho que pensar y que ha emocionado a todos los que la siguen.

Todo empezó con una foto en la nevera. Fani tenía desde hace años la imagen de su comunión colgada en casa, pero jamás le había prestado atención. Fue su prima Marta quien, al venir a ayudarla durante su recuperación de una operación, se fijó en el detalle que a Fani se le había pasado por alto: "Anda, hiciste la comunión el 29 de mayo, igual que el día de tu boda". La reacción de Fani lo dice todo: "¿Qué dices?". Y sí: era verdad.

Dos 29 de mayo separados por 33 años. El de 1993 marcó a una niña que hacía la comunión; el de 2026 la convirtió en la mujer más feliz del mundo al casarse con Fran Benito. En la historia de Fani, ambas fechas tienen un peso enorme: la primera fue el inicio de un camino que no siempre resultó fácil, y la segunda marcó la llegada a la vida que siempre soñó. Una coincidencia que tuvo durante años delante de sus narices sin saberlo, hasta que su prima Marta se lo descubrió de la manera más inesperada.

Un mes exacto después de la boda, Fani ha querido compartirlo con sus seguidores. "¡Han pasado 33 años!", ha escrito en sus stories todavía sin poder creérselo. Y en la publicación ha dedicado una carta dirigida a la niña que fue: "Si pudiera abrazar a esa niña hoy, solo le diría que aguante, porque todo pasa y un día encontrará la paz, el amor y la vida que siempre soñó".

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Fani ha cerrado la publicación lanzando una pregunta a sus seguidores: si a ellos también les ha pasado tener una fecha importante que coincida con algo de cuando eran pequeños. Una manera de convertir un momento muy personal en algo universal. Los comentarios no han tardado en llegar cargados de cariño y de historias propias, convirtiendo la publicación en un espacio de emotividad y de conexión.