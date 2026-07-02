Lidia González 02 JUL 2026 - 12:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla, por primera vez, de la relación de David Vaquero y María Aguilar tras su reencuentro

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Leila León ha querido hablar muy claro sobre un tema por el que se le ha preguntado mucho y que ha sido muy cuestionado a lo largo de su trayectoria en el reality. Después de desvelar el futuro de la custodia de su perro en común con Atamán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si le molesta la buena relación entre David Vaquero y María Aguilar. La influencer se abre en canal para explicar cómo se siente y no duda en mostrarse totalmente sincera. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha tomado la decisión de hablar, por primera vez, sobre la relación que mantiene David Vaquero con su expareja. “Siempre me he mantenido al margen, no quería entrar”, comienza asegurando la influencer. Después de explicar todo lo que ha vivido en su relación en secreto, la canaria confiesa si confía en su pareja tras la romántica historia de amor que vivió con la malagueña: “Que pase lo que tenga que pasar”. Especialmente después de su última aparición pública, que dio mucho de qué hablar, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se muestra muy tajante al opinar.

Así es la casa de Leila León en Gran Canaria: su edificio familiar

Leila León ha querido compartir, con todos sus seguidores, una de las parcelas más importantes de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su casa en Gran Canaria. La creadora de contenido ha mostrado todos los rincones del que lleva siendo su hogar durante cinco años y que está dentro de su edificio familiar. La influencer enseña sus partes favoritas y explica todos los pasos que dio para construirla. ¡Dale al play y descubre cómo es la casa de la creadora de contenido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!