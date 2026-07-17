Lidia González 17 JUL 2026 - 13:07h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre la gran inseguridad física por la que ha tomado esta decisión

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Claudia Chacón siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de los tratamientos que se ha realizado para cambiar aspectos de su físico y esta no va a ser una excepción. Después de abrir las puertas de su nueva casa en Ibiza, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ anuncia la próxima operación estética a la que se va a someter. La influencer explica todos los detalles y se sincera sobre lo que siente al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ya ha desvelado todos los retoques que se ha hecho, desvela el motivo por el que ha tomado esta importante decisión. La mallorquina, que se ha sincerado sobre el cambio físico que ha experimentado, habla claro sobre la inseguridad por la que va a dar este gran paso: “Me causa mucho complejo”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se siente tan mal con este aspecto que asegura: “Me da hasta vergüenza”.

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“He decidido que lo voy a hacer”, confiesa la exconcursante de ‘Supervivientes’ después de haberle dado muchas vueltas. Claudia Chacón explica por qué no se ha sometido antes a esta intervención si tanto complejo le genera y desvela el truco que tiene para disimular esta inseguridad que tiene.

Claudia Chacón revela todos los detalles sobre su operación de pecho

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Claudia Chacón ha respondido a una de las preguntas más repetidas por todos sus seguidores y lo ha contado todo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela todos los detalles sobre su operación de pecho y aclara todas las dudas. La creadora de contenido explica qué tipo de prótesis lleva, el tamaño de sus implantes y explica cómo es la cicatriz. Además, habla del duro postoperatorio que tuvo y hace una cronología completa de todo el proceso. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!