Lidia González 17 JUL 2026 - 17:25h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su posible participación en algunos realities

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Leila León ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, especialmente en el terreno labora, algo que ha querido compartir con todos sus seguidores. Después de abrir las puertas de su ático en Gran Canaria, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre su futuro en televisión. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre su posible participación en algunos realities. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha hablado de la relación de su novio con María Aguilar, ha confesado si regresaría a ‘La isla de las tentaciones’ con David Vaquero para poner a prueba su amor. La canaria se muestra muy sincera para dar todos los motivos por los que ha tomado esta decisión. Además, también ha desvelado si le gustaría participar en ‘Supervivientes’ como han hecho algunos compañeros de otras ediciones.

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Leila León habla de sus planes de boda con David Vaquero

Leila León no solo ha hablado respecto a su futuro profesional, sino que también ha querido aclarar algunas cosas sobre su vida personal. La creadora de contenido habla sobre sus planes de boda con David Vaquero y resuelve todas las dudas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar al respecto y confiesa todos los detalles que tiene pensados para el gran día.

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Leila León confiesa su verdadera relación con sus excompañeras de ‘LIDLT’

Leila León ha dado un paso al frente para hablar sobre una de las grandes polémicas de la edición y no ha escondido nada de lo que piensa al respecto. La creadora de contenido se sincera sobre su verdadera relación con sus excompañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y desvela si se ha distanciado de alguna de ellas. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en exclusiva, para Mediaset Infinity!