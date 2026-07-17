Dani Rovira comparte una reflexión con sus seguidores tras sufrir un 2025 muy complicado por sus problemas de salud y la muerte de su padre

Dani Rovira revela el infierno que vivió el año pasado: "Dos trombos", ingreso en la UCI, una ruptura y la muerte de su padre

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Hace poco más de un mes, en junio de 2026, Dani Rovira sorprendía al desvelar que el último año había sido "el peor" de su vida. El actor malagueño relataba en el podcast 'La Ruina' el auténtico calvario que atravesó durante 2025. Hasta ese momento, se desconocía que el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' hubiera sufrido graves problemas de salud que incluso le llevaron a permanecer ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Una experiencia que se sumó a una concatenación de varios golpes personales y profesionales que marcaron su vida.

Durante su participación en el pódcast, el humorista confesaba que el 2025 había sido "un año de mierda, fue el peor año de mi vida". "El curro no terminaba de ir como muy guay, tuve una ruptura, luego tuve dos operaciones, se murió mi padre, tenía el carné de conducir caducado…", recapitulaba el cómico y actor. Pues bien, un mes después de estas sorprendentes declaraciones Dani Rovira ha acudido a sus redes sociales para mandar un mensaje de ánimo a todos aquellos que estén pasando por un mal momento o por un bache de salud.

La reflexión de Dani Rovira: "Me he roto y recompuesto tantas veces"

Con un selfi en el espejo en blanco y negro en el que se le puede ver una cicatriz en su clavícula, Dani Rovira ha mostrado las secuelas que le dejó el trombo que padeció en 2025. El actor ya explicó que tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas debido a la aparición de trombos en una vena situada en la zona del pecho. Tal y como explicaba en su aparición en 'La Ruina', la primera intervención consistió en extraer uno de los trombos mediante un catéter. "Estuve un par de días en la UCI, un par de días en planta…", hasta que le dieron el alta. Sin embargo, la situación fue más grave de lo que imaginaba.

Tras regresar a casa en un delicado estado físico y como una persona "totalmente desvalida", acudió a una revisión médica donde descubrió que el problema no estaba resuelto. "Te hemos quitado el trombo, pero se ha creado otro", le comunicaron. "Es una movida estructural, porque tienes el síndrome del opérculo torácico", una afección que puede comprimir vasos sanguíneos y nervios en la zona entre el cuello y el hombro. "La intervención consistió en abrirme, quitarme un trozo de la primera costilla, luego quitarme el trombo y meterme un muelle", ha señalado.

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El proceso tras esta segunda operación tampoco fue sencillo y, por eso, Dani Rovira ha querido mostrar las secuelas de estas dos intervenciones: "Hoy se cumple un año de esta primera foto. Una vena dañada y dos operaciones quirúrgicas, una costilla de menos y un muelle de más. Y la vida patas arriba. Después llegaron miedos infinitamente mayores, cuando la vida, que es muy puta, me arrebató algo más mío que mis propios huesos. Y cuando no veía asideros, aprendí a agarrarme a una brizna de aire ardiendo".

Justo después, el actor malagueño ha confesado cómo se enfrentó psicológicamente a este proceso y recuperación médica: "Me he roto y recompuesto tantas veces que los miedos se me han hecho pequeñitos. Y me siento un gigante al lado de ellos. Luego, de a poquito, volvió la reconquista del sentido a todo: la familia, los libros, la música, los paseos perrunos, los amigos (contados), la comedia, la terapia, el cine, el placer de contemplar, el gazpacho en verano y un pucherito en invierno… ¿Y por qué os cuento esto? Porque quizá me estés leyendo y andes en esa pantalla. Ten paciencia. Respira".

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Por último, Dani Rovira ha querido mandar un mensaje de ánimo a todos aquellos seguidores que estén pasando por un momento parecido al que él mismo atravesó durante el 2025: "Abraza lo que venga. Y acepta, suelta, ríndete…que rendirse , en ocasiones, es más de valientes de lo que piensas. Mira al monstruo a la cara, aguanta su aliento y permite que te rompa. No lo postergues más. Porque a veces, uno necesita estallar en pedacitos para poder construir algo nuevo. Alguien nuevo. Desde cero. Quién tú decidas. Y las cicatrices, no las escondas. Son el mapa de un dolor que enseña. Hónralas. Y respira de nuevo…que es una suerte rondar este planeta".

El duro 2025 que atravesó Dani Rovira

Además de estos problemas de salud, Dani Rovira también tuvo que hacer frente durante 2025 a otros contratiempos como problemas profesionales o el duro fallecimiento de su padre. El actor vio cómo su programa de televisión era retirado de la parrilla apenas unas semanas después de su estreno, una circunstancia que contribuyó a aumentar la sensación de desgaste emocional que arrastraba.

Sin embargo, uno de los golpes más duros fue el fallecimiento de su padre, Andrés Rovira, en octubre de 2025. El humorista ya había compartido públicamente el dolor que le provocó esta pérdida a través de las redes sociales.