Agencia EFE 17 JUL 2026 - 10:04h.

A esta hora continúan las labores de extinción con un total de 73 medios terrestres y 358 personas

Cruz Roja ha instalado un albergue en el polideportivo de Humanes (Guadalajara) para atender a las personas evacuadas, entre ellas 47 niños

Compartir







El incendio forestal declarado este jueves en la sierra norte de Guadalajara mantiene evacuados los municipios de La Mierla, Muriel y Umbralejo y obliga a evacuar también los pueblos de Almiruete, Palancares, Semillas y La Nava de Jadraque, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM). La dimensión del fuego ha activado la situación operativa nivel 2 y ya ha arrasado 2.000 hectáreas.

Ya son 260 las personas desplazadas, por lo que se pide a los vecinos que "permanezcan en el interior de las edificaciones y cierren puertas y ventanas" y, esta hora, continúan las labores de extinción con un total de 73 medios terrestres y 358 personas. Se mantienen cortadas la CM-1004 y la GU-188.

Así lo ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a los medios de comunicación después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la que ha estado presente el presidente regional, Emiliano García-Page, y en la que se ha decidido mandar un segundo ES-Alert a la población de esta zona.

La evolución del incendio no apunta a más núcleos de población, aunque la consejera ha señalado que hay una urbanización "relativamente cerca" de la zona afectada que podría ser evacuada también.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El fuego fue detectado por un vigilante a las 13:55 horas en La Mierla y se ha propagado con gran velocidad e intensidad, según explica el director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales (COR) de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández.

Debido a las características del incendio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado un centenar de efectivos en la zona, según ha informado en sus redes sociales la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Delegación del Gobierno ha precisado que un subgrupo táctico de la UME, de aproximadamente 100 militares, se ha deplegado en el lugar para combatir el incendio. La UME ha confirmado también que las unidades del Primer Batallón de Intervención (BIEM I) han salido para Guadalajara desde Torrejón de Ardoz (Madrid).

Cruz Roja ayuda a las personas desalojadas

Cruz Roja, por su parte, ha instalado un albergue en el polideportivo de Humanes (Guadalajara) para atender a las personas que han tenido que ser evacuadas por el incendio forestal. Entre ellos, 47 niños han sido desalojados de un campamento en Umbralejo.

El albergue tiene capacidad para acoger a 50 personas, aunque puede ampliarse para que acoja a cien personas, han informado a EFE fuentes de Cruz Roja Guadalajara.

El Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE), el equipo de atención psicosocial y una ambulancia de soporte vital básico (SBV) de la organización no gubernamental también se ha desplazado hasta Humanes.

En la zona han trabajado un total de 27 medios terrestres y 197 personas desde la declaración del incendio, según datos facilitados por el Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS). Además, INFOCAM ha comunicado que durante la noche también se han llevado a cabo trabajos con herramienta manual y maquinaria pesada.