Antía Troncoso 18 JUL 2026 - 14:03h.

El presentador de 'Amor o lo que surja' y la exconcursante de 'GH VIP' celebran con orgullo la graduación de su hija en la Universidad de Bath (Inglaterra)

Así ha sido la trayectoria profesional de Carlos Lozano: desde sus inicios hasta su nuevo dating show

Compartir







Carlos Lozano y Mónica Hoyos se han reunido para celebrar juntos uno de los días más importantes en la vida de su hija Luna, su graduación. Con orgullo por este momento, la expareja ha compartido las imágenes de este especial acto con el que la joven de 22 años pone fin a su etapa universitaria en Reino Unido.

Ajena al mundo de la fama, Luna Lozano ha decidido construir su propio camino lejos del foco mediático. La joven, apasionada por la política, se ha ganado un hueco en las redes sociales gracias a vídeos divulgativos en los que analiza la actualidad política social e internacional con un lenguaje cercano.

¿Qué ha estudiado Luna Lozano?

Sus padres siempre han destacado la proyección propia de su hija, que esta semana ha culminado sus estudios universitarios. Luna Lozano se ha graduado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Bath, una de las más prestigiosas de Inglaterra. Un logro que llega después de completar sus prácticas en la Cámara de Comercio estadounidense ante la Unión Europea en Bruselas.

Ha sido la propia Luna quien a través de sus redes sociales ha compartido una emotiva reflexión sobre sus cuatro años de estudios en Reino Unido. "Esta experiencia ha superado cualquier expectativa que tenía cuando llegué a UK", comienza escribiendo. La joven asegura que se marcha "muy orgullosa académicamente": "He tenido la suerte de estudiar la carrera que me apasiona y graduarme con una nota que representa todo el esfuerzo, disciplina y las horas que hay detrás".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, Luna Lozano ha querido dedicarle una palabras de agradecimiento a sus padres por ser sus principales apoyos: "Todo esto ha sido posible gracias a vosotros. Gracias por cree siempre en mí, por apoyarme en cada paso y por darme la oportunidad de vivir una experiencia que me ha cambiado para siempre. Este logro también es vuestro".

Mónica Hoyos y Carlos Lozano, juntos en la graduación de su hija

Por su parte, Mónica Hoyos ha compartido varias instantáneas de este día tan especial. En ellas podemos ver a la familia posando muy sonriente por este logro compartido. Asimismo, en pleno acto de graduación, la expareja inmortalizó sus caras de emoción ante el momento tan especial que estaban viviendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Junto a las fotografías, la exconcursante de 'GH VIP' también ha escrito un cariñoso mensaje con el que concluye esta etapa en la vida de su hija: "Gracias a todos. Hemos llegado hasta aquí con fe, fuerza y constancia. Nadie dijo que fue fácil, pero aquí estamos. Solo puedo dar las gracias".

La primera vez que Luna apareció en televisión para defender a su padre

Pese a que Luna Lozano ha mantenido siempre un perfil bajo, desligándose por completo del mundo de la televisión, la joven no ha dudado en salir en pantalla cuando sus padres han necesitado su apoyo. Tal y como ocurrió a principios de año durante 'GH DÚO', reality en el que su padre, Carlos Lozano, estaba participando.

Después de que algunos de los compañeros del presentador de televisión cuestionaran el apoyo de su familia, Luna no dudo en pronunciarse por primera vez en televisión durante una emotiva videollamada sorpresa a su padre: "Te echo mucho de menos, papá. Estoy viéndote cada vez que puedo. Estoy súper orgullosa de ti. Por mucho que diga la gente que no tienes familia y eres un desterrado, son comentarios que no te pueden afectar porque es mentira", fueron sus palabras.