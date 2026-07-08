Natalia Sette 08 JUL 2026 - 18:38h.

La creadora de contenido ha querido visibilizar los terribles ataques homófobos que ha recibido tras salir en una carroza en el Orgullo de Madrid

Carla Flila enseña su físico tras engordar 6 kilos y lanza un poderoso mensaje

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Carla Flila acaba de vivir uno de los hitos más importantes de su vida al liderar su propia carroza , 'Les Dones', en el Orgullo de Madrid. La influencer, que siempre usa su altavoz de casi un millón de seguidores para visibilizar al colectivo LGTBIQ+, cumplía así un gran sueño. Sin embargo, todo se ha visto manchado por los ataques homófobos que ha recibido.

La creadora de contenido no cabía en sí al ser elegida como la segunda carroza en abrir la multitudinaria manifestación en la capital. Sin embargo, la inmensa felicidad de celebrar el amor libre se ha visto trágicamente empañada por una cruda realidad.

Tras la festiva jornada, la catalana ha tenido que enfrentarse a una oleada de odio desmedido e insultos intolerables a través de sus redes sociales. Mostrándose completamente vulnerable, rota de dolor y entre lágrimas, Carla ha decidido dar la cara para exponer la gravedad de los ataques homófobos.

Los mensajes recibidos en sus publicaciones han cruzado todos los límites del respeto, atacando directamente su orientación sexual con total crueldad. "Enferma", "Que desperdicio de generación" o "Esto son deshechos" son algunos de los denigrantes comentarios que la joven ha tenido que leer.

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La hostilidad de los usuarios de la plataforma ha ido en aumento, recurriendo a descalificativos machistas de tinte sexual profundamente desagradables. “Cuando pruebes una de 18,5 regresarás a la normalidad” o “La homosexualidad es una vergüenza familiar” sentenciaban con desprecio varios usuarios.

Ante semejante linchamiento, Carla Flila ha respondido de forma tajante a quienes cuestionan la necesidad de seguir luchando por los derechos del colectivo. “Para quien todavía se pregunta por qué existe el Orgullo o por qué seguimos saliendo a la calle a reivindicar nuestros derechos, la respuesta está en este vídeo”, ha manifestado.

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El principal temor de la exnovia de Nagore Robles va mucho más allá de su propia experiencia, enfocándose directamente en la desprotección de las nuevas generaciones. “Lo único que me da pena que tengo una hermana de 14 años y que el día de mañana pueda seguir sufriendo todo esto”, ha confesado rota por la impotencia.

Para la catalana, resulta verdaderamente desgarrador que la libertad individual y el derecho a amar sigan estando bajo una constante amenaza. “Me da pena que haya gente que no puede salir a la calle agarrada de su pareja por miedo de lo que pueda pasar”, ha relatado visiblemente afectada.

Con el corazón en un puño, la creadora de 'Les Dones' ha lanzado un mensaje directo a la sociedad para despertar conciencias sobre la discriminación que sigue existiendo. “Para todos los que dicen que está todo hecho, que está todo bien, no, no está todo bien”, ha sentenciado.

Consciente del impacto de su altavoz, Carla ha cerrado su contundente denuncia pública con una emotiva reflexión. Con una mezcla de profunda tristeza y valentía, la influencer ha concluido de forma demoledora: “Nuestro amor no daña pero su odio sí”. Además, ha prometido seguir luchando por la causa y nunca callarse ante las injusticias.