Natalia Sette 22 JUN 2026 - 18:29h.

La hija de Paz Padilla luce dos outfits diferentes para dos bodas y triunfa entre sus seguidores con ambos

Oleada de críticas a Anna Ferrer Padilla por hacer tantas despedidas de soltera

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Anna Ferrer Padilla se ha coronado como una de las reinas indiscutibles de las tendencias de invitada gracias a que ha tenido que asistir a dos bodas en un mismo día. La hija de Paz Padilla, que se casa en septiembre, ha dejado la organización de su propia boda de lado para asistir a dos enlaces matrimoniales de dos buenas amigas, triunfando con sus dos looks.

Antes de subir contenido a sus redes sociales sobre las bodas, la influencer ha publicado un divertido ‘storie’ comparándose con un mítico personaje de las comedias románticas: “Ayer fui esta persona yendo a dos bodas”, escribía junto a la carátula de la conocida película “27 vestidos”. Un cómico paralelismo que resume a la perfección el intenso día que vivió.

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“La de mañana en Ávila y la de tarde en Madrid. Pero me alegro tantísimo de haber ido. No me las podía perder”, confesaba feliz de haber acompañado a dos buenas amigas a pesar del cansancio y los kilómetros. Anna no solo cumplió con creces el reto de asistir a ambas citas, sino que deslumbró con dos estilismos completamente diferentes y perfectamente adaptados al protocolo de cada evento.

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Para la primera boda, celebrada por la mañana en Ávila, la empresaria optó por un favorecedor vestido de corte midi con base blanca y un llamativo estampado de motivos florales y vegetales en tonos verdes y granates. El diseño destaca por sus románticas mangas cortas abullonadas, un cuello redondo con una discreta abertura central y un sofisticado fruncido en la zona de la cintura que estilizaba su figura. Completó este primer look con unos tacones de cuña en color rojo y un bolso de mano de rafia de lo más veraniego.

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Para la segunda boda de la tarde en Madrid, Anna cambió radicalmente de registro hacia una propuesta mucho más vaporosa y sofisticada. La creadora de contenido lució un espectacular vestido largo asimétrico en un delicado tono rosa pastel. La prenda destaca por su escote de hombros caídos tipo halter, una elegante caída fluida en el pecho y una falda de bajo irregular con sutiles transparencias que aportaban un gran movimiento al caminar.

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En esta ocasión, la influencer elevó el estilismo con unas sandalias de tacón ancho con plataforma en un tono burdeos, unos llamativos pendientes largos de flores blancas a juego con un brazalete rígido y un original bolso de mano con flecos. Con este doble acierto, Anna vuelve a consolidarse como la invitada perfecta, independientemente del lugar y el momento del evento.