Natalia Sette 22 MAY 2026 - 18:07h.

La hija de Paz Padilla no puede más con las críticas por sus depedidas de soltera y emite unas declaraciones visiblemente molesta

Anna Ferrer Padilla desvela los topicazos y cursiladas que va a hacer en su boda

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La cuenta atrás para la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal se ha convertido en una auténtica sucesión de celebraciones preboda que ha terminado por desatar la polémica en las redes sociales . Ha llegado a un punto tan insostenible que la hija de Paz Padilla ha respondido tajante a las críticas por hacer tantas despedidas de soltera.

Lo que comenzó como un año inolvidable y lleno de aventuras para la influencer, que ya acumula cuatro escapadas organizadas por sus diferentes círculos de amigas con destinos como Málaga, México , La Toscana y Mallorca, ha acabado sepultado bajo un aluvión de reproches por parte de sus seguidores. Cansados de tanto festejo, muchos internautas han llenado sus publicaciones de comentarios negativos tachando la situación de "exagerada y absurda”.

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Fue al compartir las imágenes de su última escapada cuando todo estalló. Tras intentar calmar la situación respondiendo directamente a varios usuarios, la presión e indignación han terminado por llevar a la influencer a su límite. Visiblemente afectada, Anna ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para sincerarse sobre el impacto que ha tenido en ella el linchamiento de los últimos días.

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“Me ha afectado mucho más de lo que pensaba los comentarios en los que me dicen que soy una pesada con tanta despedida”, ha comenzado confesando con el corazón en la mano. “Hay muchísima maldad”, ha dicho con dureza. La creadora de contenido no puede entender cómo a la gente le puede sentar mal que sus amigas le hayan organizado tantas sorpresas, pues debería ser motivo de felicidad y no enfado.

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“He tenido cuatro despedidas, no creo que sea lo normal ni me importa. Me he llegado a sentir mal porque mis amigas me hayan preparado una sorpresa y no es justo”, ha dicho molesta. A pesar de los ataques, Anna ha querido poner en valor el incondicional apoyo de su entorno. “Me siento la persona más afortunada del mundo. Vale muchísimo que hayan dedicado ese esfuerzo económico, de tiempo, de pensar en ti… Me abruma muchísimo el sentir tanto cariño”, ha explicado emocionada. Sin embargo, no ha ocultado la impotencia que le genera esta situación: “Leer los comentarios me ha dolido y me ha hecho sentirme mal. Me da rabia”.

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Para no terminar sus declaraciones con un mal sabor de boca, la empresaria ha agradecido el apoyo de su comunidad más fiel, aunque reconoce que el daño hacia su entorno es lo que más le ha costado. “También sois muchas las que me habéis dicho que os gusta verme feliz y que no dejase de publicarlo, pero me ha dado rabia que mis amigas también tuvieran que leer esos comentarios”, ha concluido.

Posteriormente, ha publicado un mensaje de apoyo de una seguidora y ha asegurado que, a pesar de todo el ‘hate’ recibido, no piensa parar de publicar contenido de su boda hasta que llegue el esperado momento en septiembre.