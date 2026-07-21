Lidia González 21 JUL 2026 - 15:48h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre las peleas que ha tenido con Borja Silva tras irse a vivir juntos

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Almudena Porras está decidida a seguir dando pasos en su relación con su novio, pero no todo es tan idílico como le gustaría. Después de desvelar en qué punto se encuentra su relación tras la crisis que han tenido, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo han sido sus primeros días de convivencia con Borja Silva. La influencer no ha querido esconder nada de lo que ha sucedido y se ha mostrado muy sincera para contarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Nos hemos enfadado un montón”, comienza asegurando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y añade: “Ha habido enfados y peleas”. La creadora de contenido, que se ha sincerado sobre la gran pérdida de cabello que sufre, cuenta cómo está llevando vivir con su pareja y ha protagonizado un roce con él tras confesarle su mayor defecto en la convivencia.

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Almudena Porras y Borja Silva desvelan la mayor preocupación de su convivencia

Almudena Porras y Borja Silva ya llevan unos días viviendo bajo el mismo techo y les ha dado tiempo para sopesar cuáles son sus puntos fuertes, pero también sus puntos débiles. Por ello, se sientan frente a las cámaras de mtmad para desvelar su mayor preocupación en la convivencia. Los influencers han sido muy sinceros a la hora de explicar el aspecto que puede convertirse en un hándicap para su relación.

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Así le propuso la exconcursante de ‘SV’ a su novio mudarse juntos

Almudena Porras llevaba un tiempo planteándose dar un paso más en su relación con Borja Silva y esperó el momento oportuno para hacerlo. La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los detalles sobre cómo le propuso a su novio mudarse juntos y enseña la emotiva reacción que tuvo. Tras su regreso de Honduras, y coincidiendo con su cumpleaños, la creadora de contenido le preparó una sorpresa muy significativa que ha compartido con sus seguidores. ¡Dale al play y descubre cómo fue este gran momento, en exclusiva, para Mediaset Infinity!