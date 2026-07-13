Natalia Sette 13 JUL 2026 - 15:41h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores todos los tatuajes que se ha hecho por su novia Almudena

Borja Silva cambia de registro y anuncia su nuevo proyecto profesional

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El amor ha logrado imponerse entre una de las parejas más queridas de la televisión. Después de que Borja Silva confirmara públicamente que atravesaba una severa crisis con Almudena Porras debido a las secuelas psicológicas que arrastraba desde su regreso de ‘Supervivientes’, las aguas han vuelto a su cauce. El influencer se ha tatuado por su chica y ha compartido su reacción.

Para sellar de forma definitiva esta superada crisis y demostrar el excelente punto en el que se encuentra su noviazgo, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido sorprender a su chica con un romántico gesto. El creador de contenido ha publicado un emotivo ‘reel’ en su perfil de Instagram en el que documenta detalladamente el día que acudió a un estudio de tatuajes.

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En el vídeo se puede ver cómo Almudena lo acompaña ilusionada al local, aunque se mantiene en la sala de espera sin conocer el diseño definitivo que su novio ha elegido. Borja ha decidido plasmar en su cuerpo varios símbolos cargados de significado, empezando por el logotipo de 'Supervivientes', una aventura extrema que vivieron juntos en Honduras y que, según él mismo ha reconocido, le cambió la vida para siempre.

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Además de eso, el creador de contenido se ha grabado las iniciales de su pareja, APR, junto al número 6, el día en el que comenzaron oficialmente su noviazgo. Para terminar, Borja ha añadido la romántica frase “Todo el rato, siempre”, el lema que se repetían continuamente en la isla para recordarse que estaban en la mente del otro a pesar de la distancia.

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La reacción de Almudena Porras al descubrir el resultado final no se ha hecho esperar y ha conmovido por completo a la comunidad de seguidores de la pareja. Al ver los grabados en la piel de su chico, la malagueña se ha emocionado, y ha corrido a fundirse con él en un tierno abrazo y un apasionado beso que zanja cualquier rumor de distanciamiento.

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“Ostras, qué bonito”, ha exclamado la andaluza sin poder apartar la mirada de la piel de su pareja. Fascinada con el detallazo, Almudena ha reconocido que le encantan con una enorme sonrisa. Con este paso, la influencer ve devuelto un bonito gesto que ella misma ya había tenido con el de Huelva con anterioridad.

Cabe recordar que Almudena ya se había tatuado en honor a Borja la misma silueta de serpiente que él luce con orgullo en su brazo, además del significativo número 6. Con este doble intercambio, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' demuestran que su historia de amor continúa y es inquebrantable.