La influencer Inés García ha felicitado a su novio Lamine Yamal tras haber derrotado a Francia en la semifinal del Mundial 2026

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DallasLamine Yamal se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Tras haber ganado la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 y haber derrotado a la selección francesa, el jugador del Barça ha celebrado junto a sus compañeros la victoria.

Además, el deportista también ha recibido las felicitaciones de miles de usuarios en las redes sociales por haber situado a La Roja en la final del evento deportivo. Entre estas felicitaciones ha llamado la atención la de su novia Inés García.

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La felicitación de Inés García a Lamine Yamal

La joven influencer no lo ha dudado y ha publicado en sus redes sociales un carrusel de imágenes junto a Lamine Yamal en las que aparecen abrazándose y besándose.

"Estás en la final, see you NY (te veo en Nueva York)", con estas palabras titulaba el posado la joven influencer.

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Agradeciendo el gesto de su pareja, Lamine Yamal dejaba un comentario en la publicación de Inés García con el que le declaraba su amor: "Love u (te quiero) te lo digo en inglés pa acostumbrarme".

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La semana apoteósica de Lamine Yamal

Sin lugar a dudas, esta semana ha sido una de las más emocionantes para Lamine Yamal. Dejando atrás su victoria ante Francia, el joven jugador ha celebrado este lunes 13 de junio su 19 cumpleaños.

Lejos de la polémica que rodeó a la multitudinaria fiesta con más de 200 invitados con la que celebró hace justo un año su mayoría de edad en una finca a las afueras de Barcelona a la que asistieron entre otros Quevedo, Bad Gyal, o la cantante argentina Nicki Nicole, con la que comenzaba un mediático romance de verano que llegaba a su fin tres meses después, en esta ocasión el futbolista soplará las velas en la más estricta intimidad y acompañado por sus compañeros de la Selección, su madre Sheila Ebana, y su hermanito pequeño Keyne, una de las sensaciones del torneo por la euforia con la que celebra desde la grada cada victoria del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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También por su novia la influencer Inés García, que confirmando que su relación está totalmente consolidada a pesar de su juventud y de que no fue hasta finales de abril cuando surgieron los primeros rumores de idilio, ha aparcado todos sus compromisos profesionales para estar al lado de su chico en el Mundial y no se ha perdido ni un solo encuentro, convirtiéndose así en uno de los talismanes de 'La Roja'.

En uno de los momentos más dulces de su vida y a solo un partido de alcanzar la gloria y convertirse en ganador de la Copa del Mundo, Lamine Yamal lo tenía claro soplaba las velas en una celebración íntima rodeado de sus grandes pilares.