Javier Tudela y Marina Romero cumplen uno de los sueños de sus hijos

Rocío Molina 06 ABR 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' y Marina Romero se han escapado a Teruel para cumplir uno de los sueños de sus hijos

Javier Tudela y Marina Romero hacen un impresionante crucero con sus dos hijos: itinerario y precios

Compartir







Javier Tudela y Marina Romero se han embarcado en una nueva aventura familiar después del impresionante crucero que han hecho recientemente. El exconcursante de 'GH VIP' y su chica han escogido en esta ocasión un destino muy especial en un viaje exclusivo para sus hijos. Su intención es, tal como han dicho, "cumplir uno de sus sueños" y por las imágenes que han compartido, ha sido todo un éxito.

La experiencia ha tenido de destino Teruel y una parada estrella tanto para niños como mayores: 'Dinópolis'. Allí, toda la familia ha podido sumergirse en el mundo de los dinosaurios y la historia de la humanidad. Un viaje muy deseado y que desde primera hora el hijo de Makoke anunciaba a sus seguidores con mucha emoción. "Es hoy, es hoy", ha escrito con tantos nervios como sus hijos por ver uno de los sitios de sus sueños.

A través de sus redes sociales, Javier Tudela ha querido mostrar desde los instantes antes de llegar a su destino como la espectacularidad del parque, describiendo todo ello como "una auténtica barbaridad". Un viaje que ha servido para poner de manifiesto cómo han cambiado sus prioridades desde que llegaron sus hijos a su vida y lo mucho que disfrutan ahora con estos planes en familia.

"Ya los planes en vacaciones no son como cuando estábamos tú y yo solos… Ahora todo es diferente. Más lento a veces, más caótico otras… pero también mucho más bonito. Cada momento con ellos es distinto. Cada viaje cambia, se adapta. No es mejor ni peor… es otra etapa", ha reflexionado sobre cómo la paternidad les ha cambiado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Fieles a su estilo, la pareja ha improvisado rutas por distintos pueblos para salirse de lo convencional y disfrutar de su máxima de vivir más lento. Una lección que ambos han aprendido tras la enfermedad de Marina y Romero y que tratan de poner en práctica en su día a día.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Entre paisajes únicos, la visita a 'Dinópolis' en Teruel ha sido una verdadera inmersión en el tiempo. El hijo de Makoke y exconcursante de 'GH VIP' ha compartido imágenes de las exhibiciones, piscinas de bolas gigantes, el cine que tienen montado y la ruta de los fósiles.

Entre réplicas realistas y escenarios que recrean la vida prehistórica, Javier Tudela no ha podido ocultar su entusiasmo al ver la reacción de sus hijos y calificar esta experiencia de "alucinante" para todos aquellos que la visiten.