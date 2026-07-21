Lidia González 21 JUL 2026 - 12:32h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ confiesa el motivo por el que se ha enfrentado con el cantante

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Sandra Barrios ha sido muy clara con algo que ha pasado recientemente y no ha dudado en explicarlo todo frente a las cámaras de mtmad. Después de explicar el motivo por el que ocultó su relación con Juanpi Vega, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela el enfado que ha tenido con Mario Jefferson. Más clara que nunca, la influencer lo cuenta todo y desvela en qué punto se encuentra su relación en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha explicado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido y el cantante forjaron una amistad que parecía inquebrantable durante su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Tanto es así, que incluso sellaron su vínculo con un tatuaje y tienen un grupo de whatsapp por el que comparten su día a día con Gloria González. Sin embargo, todo parece haber dado un giro radical y es que ha pasado algo que podría haber puesto en peligro su amistad, algo que la andaluza no ha tenido problema en contar: “Hay crisis”.

PUEDE INTERESARTE Sandra Barrios desvela por qué no quiso irse a vivir con Juanpi durante su segunda oportunidad

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado el motivo por el que está enfadada con el cantante, con quien acudió a ver el concierto de Bad Bunny en el palco presidencial, y ha sido muy tajante. Sin pensárselo dos veces, la creadora de contenido mira a la cámara y le dice: “No te pongas en modo princeso porque princeso somos todos”. Visiblemente molesta por la situación que está viviendo con su amigo, asegura: “Cuando lo veas, te jodes”.

La exparticipante de ‘LIDLT’ habla del chico al que está conociendo

PUEDE INTERESARTE Sandra Barrios rompe su silencio para contar todos los detalles de su ruptura con Juanpi Vega

Sandra Barrios ha querido actualizar a todos sus seguidores el estado de su situación personal y no ha escatimado en detalles. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla del chico al que está conociendo tras su ruptura con Juanpi Vega. La creadora de contenido se abre en canal frente a las cámaras de mtmad y lo cuenta todo: lo conoció en Cádiz y es motero. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!