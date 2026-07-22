Miles de usuarios argentinos han criticado a la artista hasta tal punto de vender o solicitar el reembolso de sus entradas para los conciertos de Rosalía en Buenos Aires

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Rosalía atraviesa una de las mayores polémicas de las últimas horas en redes sociales. La cantante catalana se ha convertido en tendencia en Argentina después de compartir en sus redes sociales un vídeo publicado por Mia Khalifa que muchos aficionados han interpretado como una burla hacia la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 frente a España.

En cuestión de horas, miles de usuarios argentinos han comenzado a criticar duramente a la artista, acusándola de faltar al respeto al país y a su selección nacional en uno de los momentos más sensibles para sus aficionados.

La polémica ha escalado hasta el punto de que numerosos seguidores aseguran que no acudirán a los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires y han iniciado campañas para vender o incluso solicitar la devolución de sus entradas.

El vídeo

La controversia comenzó cuando la intérprete de 'Magnolias' compartió un vídeo de Mia Khalifa celebrando la victoria de España en la final del Mundial en el que incluía las banderas de España. En el clip sonaba de fondo 'La Perla', una canción de la propia Rosalía, mientras aparecía el siguiente mensaje: "Así suena la vida después de que 'las perlas' hayan sido derrotados".

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El 'repost' por parte de la catalana, que ya ha sido eliminado, ha sido entendido por gran parte del público argentino como una mofa hacia la Albiceleste en un momento tan doloroso tras quedarse a las puertas de conquistar un nuevo título mundial.

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Aunque la publicación desapareció poco después de las redes sociales de la cantante, las capturas de pantalla comenzaron a difundirse y la polémica explotó en X, TikTok e Instagram.

La polémica en redes

Las reacciones no han tardado en multiplicarse. Miles de comentarios cuestionan la decisión de Rosalía de compartir el contenido y muchos usuarios recuerdan el cariño que Argentina siempre ha mostrado hacia la artista durante sus visitas al país.

"Yo que tú no vendría a Argentina", "Qué decepción", "¿Algún argentino piensa verla en sus conciertos?", "Abro hilo sobre cómo pedir el reembolso de las entradas en el Movistar Arena Argentina 2026", "Después de esto no pienso ir al concierto", "Que me devuelvan el dinero de la entrada", "Nos reímos cuando gana España, pero no cuando se burlan de nosotros", son solo unos pocos mensajes que se encuentran en diversas plataformas.

Al mismo tiempo, otros usuarios han defendido a Rosalía argumentando que simplemente compartió una publicación celebrando el triunfo de su selección y que la reacción estaba siendo desproporcionada.

Piden devolver las entradas de sus conciertos

La indignación no se ha quedado solo en Internet. A escasos días de los conciertos previstos en el Movistar Arena de Buenos Aires, numerosos seguidores han comenzado a compartir tutoriales e información sobre cómo vender sus entradas o solicitar su devolución.

Incluso han aparecido publicaciones animando a dejar el recinto medio vacío como muestra de protesta contra la cantante española. Al mismo tiempo, algunas plataformas de reventa han registrado un aumento de anuncios de entradas para los conciertos, mientras otros aficionados han asegurado públicamente que habían decidido no asistir pese a haber comprado sus tickets hace meses.

Hasta el momento, Rosalía no ha realizado declaraciones públicas para explicar el motivo del repost ni ha respondido a las críticas que continúan acumulándose en sus perfiles sociales.