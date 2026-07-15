Lidia González 15 JUL 2026 - 18:15h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sobre lo que ha ocurrido en el reality con su hija

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Mar Ruiz se sienta frente a las cámaras de mtmad junto a la persona más importante de su vida para hablar sobre su situación sentimental. Después de hablar de la recaída que ha tenido con su expareja, la madre de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se emociona al hablar del paso de Christian por el reality. La influencer explica cómo era la relación de su exnovio con su familia y, entre lágrimas, lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han compartido, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La madre de la creadora de contenido se sincera al hablar sobre lo que pensaba de Christian antes de acudir a República Dominicana: “Lo he querido como a un hijo”. Sin embargo, también ha sido muy sincera al pronunciarse sobre todo lo que ha ocurrido durante su estancia en el reality: “Cuando vi el programa, no me lo podía creer”.

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Mar Ruiz habla de la polémica de Christian y Gerard Arias

Mar Ruiz ha estado en medio de una polémica que se ha generado a su alrededor. Christian, su expareja, y Gerard Arias han protagonizado un duro cruce de reproches después de que Tomelloso afirmara que la influencer le había llamado mucho la atención. A partir de este momento, las indirectas en redes sociales no han dejado de pasar. Aunque, en un principio, la creadora de contenido había decidido mantenerse al margen de lo que estaba ocurriendo, ahora, se pronuncia al respecto y dice todo lo que piensa. ¿Ha tenido contacto con Gerard tras su confesión?

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La influencer, rota, se sincera sobre el sacrificio que su madre hizo por ella en su infancia

Mar Ruiz no solo ha hablado del punto en el que se encuentra su situación personal, sino que también ha sacado a la luz un complicado momento de su vida. La mallorquina se abre en canal para contar todos los detalles de su duro pasado y, rota, se sincera sobre el sacrificio que su madre hizo por ella en su infancia. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!