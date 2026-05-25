Lidia González 25 MAY 2026 - 15:25h.

El exparticipante de ‘Supervivientes’ explica el origen de su amistad con Lola Lolita y habla de su relación tras su salida del reality

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Teresa Seco aterriza en mtmad tras su paso por Honduras para hablar muy claro sobre algunos aspectos de su vida que llaman mucho la atención de sus seguidores. Después de emocionarse al leer la carta que se escribió antes de su participación, la concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su relación de Lola Lolita. La influencer se ha sincerado sobre sus amistades con algunos de los rostros más conocidos del panorama y explica si ha habido distanciamiento tras su concurso. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“No he forzado nunca relaciones de amistad con nadie”, comienza explicando la creadora de contenido. La concursante de ‘Supervivientes’, que ha destapado los grandes secretos del reality, explica el origen de su amistad con la influencer y desvela si se han distanciado tras su paso por Honduras. Además, confiesa si va a tener algún encuentro con ella tras su regreso del programa más allá de sus compromisos profesionales.

Teresa Seco habla de sus secuelas físicas tras ‘Supervivientes’

Teresa Seco ha estado en Honduras alrededor de cinco semanas de participación y, a su vuelta, ha sido consciente de algunos de sus efectos. Por ello, la creadora de contenido habla de sus secuelas físicas tras ‘Supervivientes’. Tras su larga estancia en uno de los realities más extremos de la televisión, la influencer arrastra algunas consecuencias que ha querido compartir con todos sus seguidores. Además, desvela si se está sometiendo a algún tipo de tratamiento para contrarrestarlas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, disponible en Mediaset Infinity!