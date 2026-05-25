Lidia González 25 MAY 2026 - 09:01h.

El exparticipante de ‘Supervivientes’ desvela las consecuencias que arrastra de su estancia en Honduras y se sincera sobre el tema de la comida

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Teresa Seco ha regresado de su gran aventura en Honduras y ha querido sincerarse sobre lo que ha vivido tras su estancia en el reality. Tras emocionarse al leer la carta que se escribió antes de su participación, la influencer habla de las secuelas físicas que sufre tras ‘Supervivientes’. Después de enfrentarse a uno de los retos más extremos de la televisión, cuenta todos los detalles sobre su estado tras su regreso. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Después de más de cinco semanas de participación en los que ha pasado hambre, ha vivido con todo tipo de insectos y se ha enfrentado a las inclemencias del tiempo, la creadora de contenido admite que arrastra algunas consecuencias de su estancia en Honduras: “Llegué a tener cincuenta picaduras en una mano”. La influencer explica si se ha sometido a algún tipo de tratamiento para ponerle remedio.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ salió hace apenas un mes de la experiencia y ha contado todos los detalles sobre su paso por Honduras. Especialmente hablando del tema de la comida, la creadora de contenido se abre en canal para contar la situación que ha tenido que vivir: “Me sentaba todo mal, pero no podía parar de comer”. Además, explica si está llevando algún tipo de dieta para recuperar el peso que ha perdido sin sufrir el conocido “efecto rebote”. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!