El torero ha decidido rendir homenaje a la socialité a través de las redes sociales con motivo del aniversario de su fallecimiento

¿Qué le pasa a Cayetano Rivera? De su detención por desobediencia a la policía al peligroso accidente de tráfico

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Han pasado 22 años desde el fallecimiento de Carmina Ordóñez, una de las figuras más conocidas de la crónica social española, pero su recuerdo continúa muy presente entre quienes la quisieron.

Con motivo del aniversario de su muerte, su hijo, Cayetano Rivera, ha querido rendirle homenaje públicamente con un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de ambos que refleja el estrecho vínculo que siempre les unió.

El torero ha abierto su corazón en una fecha tan significativa para su familia y ha dedicado unas palabras de cariño hacia la mujer que marcó su vida.

Junto a una imagen en la que aparece siendo un niño junto a Ordóñez, Cayetano comienza la misiva: "Madre, gracias. Gracias porque siempre estabas. Incondicionalmente. Sin pedir nada a cambio. Para todo, pero especialmente para los momentos difíciles, porque fue así como me enseñaste a amar".

En diestro recuerda cómo su progenitora le transmitió los "valores" que siguen guiando su vida "con tu ejemplo". "Me inculcaste principios. Supiste todo lo que me faltaba y me diste mucho más de lo que podías", indica.

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Asimismo, Rivera destaca el sacrificio que realizó como madre, muchas veces lejos de los focos y sin buscar reconocimiento. "Te esforzaste. Te sacrificaste. Libraste tus batallas en silencio, cuando nadie miraba, cuando nadie veía. Y, aun así, nunca dejaste de ser tú. Ahí estaba tu verdadera fuerza. Ahí estaba tu luz".

En la parte final de la carta, el torero reconoce que el paso del tiempo le ha permitido comprender aún mejor todo lo que hizo por ellos. "Hoy solo puedo darte las gracias y decirte que te quiero. Porque cuanto más vivo, más comprendo todo lo que hiciste por nosotros".

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Además, aprovecha la ocasión para extender ese reconocimiento a todas las familias que entregan su vida por sus hijos. "Y gracias también a todas las madres y padres que lo dan todo por sus hijos. El amor marca la diferencia". Y sentencia: "Siempre contigo, aún sin ti…".

22 años de la muerte de Carmina Ordóñez

El homenaje llega cuando se cumplen 22 años del fallecimiento de Carmina Ordóñez, ocurrido el 23 de julio de 2004, cuando tenía 49 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio de Madrid después de que varios familiares y personas de su entorno no consiguieran localizarla durante horas.

Su deceso causó gran conmoción en España. Ordóñez era mucho más que un personaje habitual de la prensa del corazón. Pertenecía a una de las sagas más importantes del mundo del toreo, hija del mítico Antonio Ordóñez y nieta de Cayetano Ordóñez 'Niño de la Palma', y durante décadas protagonizó numerosas portadas tanto por su vida familiar como por su matrimonio con Francisco Rivera 'Paquirri'.

Carmina dejó tres hijos: Francisco Rivera y Cayetano Rivera, fruto de su matrimonio con Paquirri, y Julián Contreras Jr., nacido de su relación con Julián Contreras.

Con el paso de los años, tanto Francisco como Cayetano han recordado en numerosas ocasiones la importancia que tuvo su madre en sus vidas. Ambos han señalado que, pese a las dificultades personales que atravesó durante distintas etapas, siempre encontraron en ella un apoyo incondicional y un ejemplo de entrega.