Lidia González 24 JUL 2026 - 17:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que esta prenda no puede faltar en su armario

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Mar Ruiz ha desvelado todos los secretos de su armario y ha sacado a la luz sus confesiones más desconocidas. Después de pronunciarse sobre la polémica de Christian y Gerard Arias, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cuál es su tipo de prenda favorita. La influencer hace un recorrido completo por su vestidor y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha enseñado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha desvelado el motivo por el que esta prenda no puede faltar, de ninguna manera, en su armario y por qué tiene tantas diferentes. Además, ha contado un comentario que suele recibir, en muchas ocasiones, por su significativo modo de vestir: “Me han llegado a preguntar si soy gótica”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha contado el sacrificio que hizo su madre por ella durante su infancia, resuelve todas las dudas.

PUEDE INTERESARTE Mar Ruiz desvela que ha tenido una recaída con Christian tras romper su relación

Mar Ruiz desvela la prenda más cara de su armario: el precio que costó

Mar Ruiz continúa contando todo sobre su colección de ropa y ha revelado uno de los aspectos que más interés suscita entre sus seguidores. La creadora de contenido desvela la prenda más cara de su armario y la muestra frente a las cámaras. La influencer explica la historia que se encuentra tras ella y confiesa el dinero que le costó.

PUEDE INTERESARTE Mar Ruiz se derrumba al contar cómo fue su ruptura con Christian

La exparticipante de ‘LIDLT’ cuenta el dineral que va a gastar en reformar su habitación

La creadora de contenido no solo ha desvelado todos los secretos de su armario, sino que también ha contado que está inmersa en darle un auténtico lavado de cara a su dormitorio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el dineral que va a gastar en reformar su habitación. Con un estilo en tonos nude y muebles de madera, Mar Ruiz muestra el resultado. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!