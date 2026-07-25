Antía Troncoso 25 JUL 2026 - 14:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal sobre cómo esta viviendo los días posteriores a su fecundación in vitro: "Me siento irascible"

Adara Molinero desvela cuántos embriones siguen adelante tras la fecundación in vitro: "Seguimos cruzando los dedos"

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Adara Molinero continúa compartiendo todos los detalles acerca de su proceso de intentar quedarse embrazada. La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal tras su fecundación in vitro después de desvelar cuántos embriones siguen adelante. Visiblemente emocionada, la influencer cuenta cómo se siente y responde tajante a las críticas.

Desde que la que fuera concursante de 'Gran Hermano 17' desvelo en '¡De viernes!' los problemas que estaba teniendo problemas para quedarse embarazada y que había comenzado un tratamiento de fertilidad, la influencer se ha dedicado a compartir con sus seguidores, a través de sus redes sociales, todos los avances que han ido haciendo de este complejo proceso.

En las últimas semanas, Adara Molinero ha publicado los vídeos en los que su pareja, Vicente Romero, le administraba las nueve inyecciones correspondientes a la fase de estimulación ovárica del tratamiento de fertilidad., un paso previo a la extracción de óvulos que se ha realizado recientemente.

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Respecto a dicha extracción de óvulos, la creadora de contenido cuenta: "Me sacaron doce óvulos, lo que pasa es que solo ocho eran maduros y, cuando los juntaron con los espermatozoides, quedaron seis". "Estamos en el día cuatro y tenemos seis embriones. Tienen que llegar al día cinco y ese día se tiene que hacer un test genético", explica.

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La influencer se muestra muy afectada al hablar sobre este proceso y cómo lo está llevando anímicamente: "Me siento súper irascible y sensible. Quiero regularme ya y estar más estable, lo necesito. Esto es interminable. Se tienen que dar tantas cosas para que podamos llegar a ser padres que desespera. Me pone muy triste a veces", dice Adara Molinero visiblemente emocionada.

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Tragando saliva para evitar las lágrimas, Adara Molinero confiesa tener mucho miedo por si los embriones que lleguen al día cinco no pasen el test genético: "Van a tardar dos semanas y a rezar para que todo salga bien", explica.

Adara Molinero se enfrenta a las críticas

Asimismo, la exconcursante de 'Supervivientes', contundente, se ha dirigido a aquellas personas que la critican constantemente por hablar sobre este proceso que está viviendo y compartir sus emociones al respecto: "He recibido muchos mensajes criticando que exprese mis sentimientos cuando no hago daño a nadie. Tener sentimientos es algo natural y debería ser respetable".

"Si soy así de sensible, es mi forma de ser y se debería respetar. Me llama mucho la atención que se critique cómo vive una persona las cosas o un proceso así", asegura antes de insistir en que no piensa dejar de compartir en sus redes sociales lo que está viviendo en estos momentos: "No me avergüenza y voy a seguir expresando mis sentimientos".